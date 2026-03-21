„Chuck Norris a fost un tip grozav. Un tip dur și un mare fan de-al meu", le-a spus Trump jurnaliștilor în grădina Casei Albe, cerându-le să transmită condoleanțe familiei. „Nu ai vrea să te bați cu el", a adăugat președintele.

Chuck Norris a murit joi dimineață, la vârsta de 86 de ani, în urma unei urgențe medicale.

De la duelul cu Bruce Lee la fenomenul viral

Cariera lui Norris a fost legendară. Revista Time l-a numit „durul suprem", iar imaginea sa de macho l-a transformat într-un succes garantat la box office și pe micul ecran. A debutat în 1972 în „The Way of the Dragon", unde s-a duelat cu Bruce Lee în decorul Colosseumului din Roma. Loviturile sale circulare de picior au devenit marca sa înregistrată.

Alături de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger și Bruce Willis, a făcut parte din distribuția blockbusterului „The Expendables 2" din 2012. Între 1993 și 2001, l-a interpretat pe sergentul Cordell Walker în serialul „Walker, Texas Ranger", care i-a adus faimă mondială și, ulterior, statut de fenomen viral prin celebrele „Chuck Norris Facts" – glume care îi exagerau abilitățile până la absurd, precum "Chuck Norris nu face flotări, ci împinge Pământul în jos".

Susținător fidel al republicanilor

Norris și-a exprimat public sprijinul pentru figuri conservatoare de-a lungul deceniilor, între care Ronald Reagan și Donald Trump. A jucat zeci de roluri în care a portretizat eroi justițiari, soldați, veterani și oameni ai legii care capturau criminali, eliberau prizonieri de război și salvau ostatici.