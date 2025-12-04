Ankara:„Atacurile extrem de înfricoşătoare asupra petrolierelor rusești amenință siguranța Mării Negre”. Ce spune România

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat miercuri că atacurile „extrem de înfricoşătoare” din ultimele zile asupra tancurilor petroliere legate de Rusia, în Marea Neagră, ameninţă siguranţa tuturor din regiune.

El a adăugat că aceste atacuri arată că războiul din Ucraina se extinde, potrivit Reuters.

Atacurile din zona economică exclusivă a Turciei încalcă siguranţa navigaţiei şi afectează comerţul, a spus el, adăugând că Turcia, România şi Bulgaria analizează măsuri pentru a spori securitatea.

Two tankers from #Russia's shadow fleet, Kairos and Virat, were hit by explosions and caught fire in the Black Sea near Türkiye on November 28, according to Turkish Directorate General for Maritime Affairs. pic.twitter.com/4FFZ3zpheg — CGTN (@CGTNOfficial) November 29, 2025

Fidan a discutat despre atacuri, unele revendicate de Ucraina, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles, precum şi cu omologii săi din Bulgaria şi România, potrivit unei surse din Ministerul Afacerilor Externe al Turciei.

Atacurile au dus la creşterea tarifelor de asigurare a transportului maritim pe Marea Neagră şi au determinat o companie turcă, Besiktas Shipping, să oprească operaţiunile legate de Rusia din motive de securitate.

Ucraina, care vizează exporturile de petrol ale Rusiei în timp ce Moscova îi bombardează reţeaua electrică, şi-a asumat responsabilitatea pentru un atac cu drone maritime asupra a două petroliere goale care se îndreptau spre un port rus, săptămâna trecută.

Kievul a negat însă orice legătură cu un alt incident, petrecut marţi, în care un petrolier sub pavilion rus încărcat cu ulei de floarea-soarelui susţine că a fost atacată de drone în largul coastelor Turciei.

Dincolo de Marea Neagră, un petrolier al companiei Besiktas Shipping, care făcea afaceri şi cu Rusia, a fost avariat în apropierea Senegalului de impacturi externe.

Nimeni nu şi-a asumat responsabilitatea.

Fidan şi Rutte au discutat despre securitatea Mării Negre şi negocierile pentru încheierea războiului care durează de aproape patru ani, a mai spus sursa, fără a oferi alte detalii.

Persoana a adăugat că Fidan şi omologii săi bulgar şi român au subliniat importanţa fluxurilor comerciale libere în Marea Neagră, au vorbit despre securizarea infrastructurii critice şi asigurarea rutelor maritime sigure, solicitând în acelaşi timp respectarea dreptului internaţional.

Turcia a calificat atacurile asupra transportului maritim ca fiind inacceptabile şi a avertizat „toate părţile” să le înceteze.

Un oficial turc a declarat că acest avertisment se referă în mod specific la autorităţile ucrainene.

Şi liderul rus Vladimir Putin a răspuns, ameninţând că va întrerupe accesul Ucrainei la mare şi a declarat că Moscova va intensifica atacurile asupra instalaţiilor şi navelor ucrainene şi va lua măsuri împotriva tancurilor petroliere din ţările care ajută Ucraina.

