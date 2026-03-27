Bani tipăriți în fabrica descoperită în Suceava ar fi intrat deja și pe piața din România. Cum identificăm bancnotele false
Tragedie. O vedetă TikTok din Turcia, Kübra Karaaslan, a murit la vârsta de 21 de ani după ce a sărit de pe un pod

Stiri externe
Kubra karaaslan
CNN Turk

Kübra Karaaslan, o tânără din Turcia care a ajuns celebră datorită rețelei de socializare TikTok, a murit în 23 martie. Avea doar 21 de ani.

autor
Cristian Matei

Potrivit publicației People, Karaaslan — care avea un număr considerabil de urmăritori pe rețelele de socializare și era cunoscută pentru postările despre stilul său de viață — s-a aruncat de pe podul Osman Gazi, un pod suspendat situat în apropierea orașului Gebze, din Turcia, au relatat posturile locale NTV și Daily Sabah.

Conform CNN Turk, șoferii și locuitorii din zonă au observat situația și s-au mobilizat pentru a o convinge pe Karaaslan să coboare.

În ciuda încercărilor îndelungate ale oamenilor de a o convinge să renunțe, tânăra s-a aruncat de la o înălțime de câțiva metri.

Se pare că martorii au filmat momentul, iar înregistrarea a fost publicată pe rețelele de socializare.

Citește și
O țară din Europa vrea să ofere electricitate gratuită în zilele cu vânt puternic. Care este motivul
Potrivit NTV, autoritățile locale s-au deplasat de urgență la fața locului, iar trupul tinerei a fost transportat la un spital de stat din apropiere, unde a fost declarată decedată. Postul de știri a calificat decesul acesteia drept sinucidere.

Conform sursei citate de People, Karaaslan își închisese conturile de pe rețelele de socializare — inclusiv contul de TikTok — cu ceva timp înainte de moartea sa.

Potrivit NTV și Daily Sabah, persoanele apropiate ei au organizat o înmormântare în Ümraniye, Turcia, iar ea a fost înmormântată în cimitirul Kayabaşı din Istanbul.

O femeie din Constanța s-a filmat în timp ce își amenința copiii și a postat pe TikTok

Sursa: People CNN Turk

Etichete: Turcia, sinucideri, influencer, tiktok,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Ungurii nu au rămas datori, după ce România a ratat calificarea la Mondial: ”Nu a fost o surpriză”
Citește și...
Shot-urile virale pe TikTok cu lămâie și ulei de măsline nu sunt atât de bune, avertizează medicii. Cine trebuie să le evite
Stiri Diverse
Pasionații de nutriție de pe TikTok și Instagram susțin că o combinație de shot-uri din fructe și legume oferă o piele strălucitoare și o digestie mai bună.

Liceean, despre subiectele la simulare: A fost superb. Mi s-a citit în tarot, pe TikTok, cu o zi înainte că pică Riga Crypto
Stiri Educatie
Aproape 1.400 de licee din țară au organizat luni prima probă a simulării Bacalaureatului. Printre altele, au avut de comentat poezii de Ion Barbu sau Lucian Blaga, dar și să argumenteze dacă o farsă poate avea efecte grave.

Liderii europeni cer limitarea accesului copiilor la TikTok și Instagram prin introducerea unei vârste minime
Stiri externe
Liderii Uniunii Europene, reuniţi joi în summit la Bruxelles, vor să accelereze introducerea unei vârste minime a utilizatorilor pentru acces la platforme de social media precum TikTok şi Instagram, scrie vineri dpa.

Recomandări
Cod galben de ploi torențiale în mare parte din țară. Revin viscolul și ninsorile în zonele de munte. HARTĂ
Stiri externe
Mai multe atenționări de Cod Galben sunt valabile de vineri până luni, vizând intensificări ale vântului, precipitații însemnate și condiții de iarnă la altitudini mari. Codurile sunt valabile în perioada 27 martie, ora 10:00 – 30 martie, ora 10:00.

Câți bani încasează statul din fiecare litru de combustibil și cât este marja benzinăriilor, după creșterea prețurilor
Știri Actuale
Benzina din România este mai scumpă decât în alte țări mai bogate, ca Suedia, Italia sau Spania, din cauza taxelor mari. La motorină, țara noastră se află în a doua jumătate a clasamentului european. 

Cheltuielile militare ale României au crescut cu aproape 200% în patru ani. Statele care au investit cel mai mult
Știri Actuale
În ultimii patru ani, România și-a mărit cu aproape 200% cheltuielile cu achizițiile militare. Jumătate din importuri vin de la americani, iar restul din Norvegia și Olanda, arată raportul institutului internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
11:59

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 26 Martie 2026

45:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Martie 2026

01:46:08

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Petrolul care plătește războiul

42:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

iBani

Sport

Sport

Două defecte „mioritice” pe care credeam că le-am vindecat: pleacă Lucescu și România tot nu joacă fotbal ofensiv