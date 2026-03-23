Un shot de suc de lămâie și ulei de măsline poate fi delicios într-o salată – dar l-ai bea ca atare?

Shot-urile de acest fel au devenit „o ușă rotativă de trenduri”, după cum spune dieteticianul Lauren Manaker; de-a lungul anilor, oțetul de mere, combinațiile de ghimbir și turmeric, iarba de grâu, aloe vera și sucul de morcovi au intrat și ieșit din modă.

Beneficii reale

Dieteticianul Michelle Routhenstein avertizează că poate provoca reflux gastric la unele persoane, din cauza acidității lămâii și a gustului picant al uleiului, dar eu nu am avut această problemă.

Există puține dovezi că shot-urile de ulei de măsline și lămâie îmbunătățesc sănătatea/ Beneficiile țin mai ales de ulei – o lingură de suc de lămâie oferă doar aproximativ 6% din necesarul zilnic de 75 mg de vitamina C.

Cercetările arată că dieta mediteraneană, care include aproximativ patru linguri de ulei de măsline pe zi ca sursă principală de grăsimi, alături de legume, pește și puțină carne roșie, unt sau cereale rafinate, poate reduce riscul de evenimente cardiovasculare majore, precum infarctul sau accidentul vascular cerebral, cu 25%.

Rolul benefic al uleiului de măsline pentru inimă ține de două aspecte, spune Routhenstein. În primul rând, este o grăsime mononesaturată. Grăsimile saturate, din unt și carne roșie, cresc colesterolul LDL („rău”), care se depune pe artere. Grăsimile mononesaturate ajută la reducerea acestuia și mențin elasticitatea vaselor.

În al doilea rând, uleiul de măsline conține polifenoli – antioxidanți vegetali care reduc inflamația și deteriorarea celulară. O lingură de ulei conține între 7 și 15 mg de polifenoli, în funcție de procesare, cele extravirgine și presate la rece fiind cele mai bogate.

Nu există o doză zilnică recomandată de polifenoli, dar un aport mai mare este considerat benefic.

De reținut că o lingură de ulei de măsline are aproximativ 14 g de grăsimi și 120 de calorii, similar cu jumătate de avocado.

Este mai bine să le bei decât să le consumi sau în mâncare

„Sucul de lămâie și uleiul de măsline sunt sănătoase și separat. Însă o parte din beneficiile lor vine din faptul că ajută organismul să absoarbă nutrienți din alte alimente. De exemplu, legumele verzi conțin antioxidanți care sunt mai bine absorbiți în prezența grăsimilor, iar vitamina C ajută la absorbția fierului. Consumându-le separat, pierzi aceste avantaje. Totuși, consumul sub formă de shot păstrează nutrienții sensibili la căldură, precum polifenolii și vitamina C”, mai spune medicul, potrivit The Guardian.

Digestie și piele strălucitoare

Influencerii spun că aceste shot-uri oferă o piele curată și strălucitoare. Dar dovezile sunt limitate. Dieta mediteraneană poate ajuta la reducerea inflamației pielii, dar mai ales pentru că reduce consumul de alimente procesate și bogate în zahăr.

Deși polifenolii și vitamina C au beneficii, dermatologii spun că efectele asupra pielii sunt mai eficiente atunci când sunt aplicate local, prin produse cosmetice.

Uleiul de măsline poate acționa ca un lubrifiant natural pentru sistemul digestiv și poate ajuta în caz de constipație.

Sucul de lămâie poate stimula producția de sucuri gastrice și digestia, dar în exces poate duce la reflux sau dureri de stomac.

Cine trebuie să evite trendul

„Persoanele cu reflux gastric, probleme ale vezicii biliare sau afecțiuni digestive precum boala Crohn ar trebui să fie prudente. De asemenea, cei care iau medicamente pentru coagularea sângelui sau pentru glicemie ar trebui să consulte medicul, deoarece uleiul de măsline poate influența aceste procese”, a mai declarat medicul.