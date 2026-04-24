A început să se simtă rău, iar părinții au sunat la 112. Medicii care au venit la solicitare nici nu au mai apucat să vadă ce are fetița, că micuța a intrat în stop cardio respirator.

Minute în șir, cadrele medicale au încercat să o readucă la viață, însă fără niciun rezultat. Moartea copilului este acum anchetată de poliție.

Din primele date se pare că, fetița de nici doi ani ar fi înghițit mai multe bile metalice dintr-o jucărie.

Cel puțin așa arată primele concluzii ale medicilor legiști care ar fi găsit în intestinele copilei mai multe bile magnetice.

Surse din anchetă spun că fetița ar fi făcut ocluzie intestinală urmată de peritonită. Cu alte cuvinte biluțele magnetice s-au atras una pe cealaltă în interiorul intestinului și au prins pereții intestinali între ele. Asta a dus la blocajul intestinelor și apoi la infecţie.

Acum polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Între timp, şi inspectorii de la Protecţia copilului fac cercetări. Fetiţa era singura la părinţi.