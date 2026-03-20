Stabilirea unei vârste minime pentru a avea acces la social media este văzută ca o măsură importantă pentru protejarea minorilor, potrivit concluziilor adoptate la finalul summitului de la Bruxelles.

Conform documentului, respectarea vieţii private şi competenţele naţionale trebuie respectate. Statele membre au cerut Comisiei Europene să pună în aplicare Legea privind serviciile digitale (Digital Services Act, DSA) şi orientările acesteia în materie de protecţie a minorilor.

Eforturile de a aplica din punct de vedere tehnic astfel de praguri de vârstă ar implica inevitabil platformele însele. Cu toate acestea, stabilirea şi aplicarea unor astfel de reguli intră exclusiv în sfera de competenţă a Comisiei Europene.

Contrar unor propuneri discutate în prezent în Germania, statele membre individuale nu ar fi abilitate să impună obligaţii suplimentare, precum verificarea vârstei utilizatorului, marilor platforme digitale. Astfel de măsuri ar urma să fie decise doar la nivelul UE.

Pe de altă parte, deciziile cu privire la dacă şi până la ce vârstă social media ar trebui restricţionate în cazul minorilor ar putea rămâne în competenţele naţionale.

Totodată, la summitul de la Bruxelles, statele UE au reafirmat că sistemele de inteligenţă artificială care permit crearea de imagini intime neconsensuale sau materiale cu abuzuri sexuale asupra minorilor ar trebui interzise.