O femeie a murit după ce personalul ar fi uitat să-i fixeze o frânghie de siguranță înainte ca ea să facă bungee jumping de pe un pod din Brazilia, scrie People.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas a fost aruncată de pe Ponte do Esqueleto, cunoscut sub numele de Podul Scheletului, din municipiul Limeira, São Paulo, în timp ce făcea bungee jumping sâmbătă, 13 iunie, potrivit publicațiilor braziliene G1 și Folha de Pernambuco.

Un videoclip postat pe rețelele de socializare a arătat momentul în care fata, în vârstă de 21 de ani, a fost dusă de membrii personalului spre marginea podului și aruncată peste margine în timp ce purta o cască, potrivit publicațiilor.

După ce a căzut, un martor care filma a arătat spre frânghia rămasă pe sol și a strigat: „Băieți, frânghia!”

Martorii au declarat Poliției Militare din Brazilia că tânăra a fost aruncată fără frânghie și a căzut de la o înălțime de aproximativ 40 de metri (131 de picioare), potrivit G1. A fost chemat un elicopter al poliției pentru operațiunea de salvare, dar victima a decedat la fața locului.

Tur ghidat care includea bungee jumping

Tânăra, absolventă a facultății de educație fizică și management sportiv, achiziționase un tur ghidat care includea o săritură cu frânghie de pe vârful podului Skeleton, care nu mai este în uz, potrivit G1.

„Cine a fost nebunul care m-a lăsat să sar de pe un pod?”, ar fi glumit ea pe Instagram Stories înainte de căderea fatală, a raportat O Globo.

Logodnicul ei s-a simțit rău când a ajuns la locul decesului și a trebuit să fie dus la camera de urgență, potrivit publicației. Profilul de social media al fetei a fost ulterior șters.

Un total de șase persoane au fost aduse pentru interogatoriu în legătură cu căderea fatală a ei, a confirmat pentru PEOPLE un reprezentant al guvernului din São Paulo.

Anchetatorii au reținut șase persoane

Trei bărbați — cu vârste de 27, 32 și 42 de ani — au fost arestați la fața locului și acuzați de omor cu intenție.

„Era o echipă care nu era autorizată; nici măcar nu aveau autorizație să se afle acolo. Au ajuns să organizeze acest eveniment și acest accident mortal s-a produs astăzi, în opinia mea, din cauza eșecului de a verifica și supraveghea amplasarea frânghiei la locul de săritură al victimei”, ar fi declarat delegatul Andrea Dantas Levy pentru G1.