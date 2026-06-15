Corespondent PROTV: „Bărbatul, din localitatea Dumbrăvești, s-a enervat când iubita lui, cu doi ani mai mare, a refuzat să întrețină relații sexuale cu el - spun anchetatorii. De supărare ar fi pus mâna pe un cuțit și a început să o amenințe pe femeie, dar și pe copilul lor, în vârstă de 14 ani. Băiatul a sărit să își apere mama când a auzit țipete. În locuință se mai afla un tânăr de 18 ani ce îi ajută la treburile casei. Atacatorul ar fi fost sub influența alcoolului, spun anchetatorii. Ar fi început să distrugă mobilierul din casă și flutura amenințător un cuțit, când a fost chemată poliția. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și acum este cercetat sub control judiciar pentru violență în familie, amenințare și distrugere. Conform ordinului de protecție, nu mai are voie să se apropie de parteneră și de fiul ei.”