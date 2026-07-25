Stagiara lucra la cartierul general NATO al Puterilor Aliate în Europa (SHAPE), la Mons, potrivit AFP, citată de News.ro.

"Ea este suspectată de fapte de spionaj în favoarea unei ţări terţe şi de participare la organizaţie infracţională", anunţă într-un comunicat parchetul federal belgian.

"Suspecta a atras atenţia serviciilor de securitate ale SHAPE, care au denunţat faptele la Serviciul General de Informaţii şi Securitate (SGRS)", precizează parchetul.

Parchetul nu face nicio precizare cu privire la natura faptelor de care este acuzată stagiara canadiană.

El a încredinţat ancheta Poliţiei Judiciare federale de la Charleroi, după ce s-a sesizat în dosar.

Poliţia Judiciară a efectuat joi percheziţii atât la domiciliul suspectei, cât şi la locul de muncă al acesteia.

O judecătoare de instrucţie a plasat vineri suspecta sub un mandat de arestare.