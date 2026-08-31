De la 1 august 2026, prețurile vinietelor electronice pentru vehiculele de până la 3,5 tone au crescut cu aproximativ 30%. Pentru o perioadă de șapte zile, vinieta costă acum 10 euro.

Majorarea a intrat în vigoare în plin sezon estival, când Bulgaria este traversată de sute de mii de turiști care merg spre litoralul bulgăresc, Grecia sau Turcia. Potrivit autorităților bulgare, veniturile suplimentare vor fi folosite pentru întreținerea și modernizarea infrastructurii rutiere și pentru creșterea siguranței rutiere.

Taxe de drum mai scumpe în Bulgaria. Care sunt noile tarife stabilite de autorități

De la 1 august, noile tarife se aplică vehiculelor cu masa totală de până la 3,5 tone, precum și autorulotelor din categoria M1. Potrivit administrației bulgare de drumuri, prețurile au crescut cu aproximativ 30%.

Cea mai importantă majorare pentru turiști este cea a vinietei săptămânale, care a ajuns de la 7,67 euro la 10 euro.

Și celelalte variante sunt mai scumpe. Vinieta anuală costă acum 64,50 euro, față de 49,60 euro înainte de 1 august, iar cea lunară a crescut la 19,90 euro.

Potrivit autorităților bulgare, aceasta este prima majorare semnificativă a tarifelor pentru viniete din 2019, anul în care a fost introdus sistemul electronic de taxare.

Unde vor ajunge banii încasați din noile taxe

Majorarea tarifelor nu înseamnă doar o cheltuială în plus pentru șoferi. Autoritățile bulgare susțin că veniturile suplimentare vor fi folosite pentru întreținerea și modernizarea infrastructurii rutiere, precum și pentru măsuri de creștere a siguranței pe șosele.

Guvernul estimează că noua structură de tarife va aduce peste 20 de milioane de euro în plus în 2026 și mai mult de 48 de milioane de euro anual în anii următori.

O parte dintre fonduri ar urma să fie direcționată către lucrări de reabilitare a drumurilor, inclusiv a unor sectoare de clasa a doua și a treia, dar și către înlocuirea elementelor deteriorate de siguranță, marcaje rutiere și sisteme moderne de iluminat. Autoritățile spun că investițiile sunt necesare în condițiile în care o parte importantă a infrastructurii rutiere bulgare se află într-o stare nesatisfăcătoare.

Banii vor fi folosiți și pentru modernizarea sistemului național de taxare rutieră, inclusiv prin actualizarea componentelor software și extinderea sistemelor de monitorizare.

Autoritățile au ales data de 1 august și pentru că aceasta coincide cu una dintre cele mai aglomerate perioade de trafic prin Bulgaria. Astfel, o parte importantă din veniturile suplimentare va proveni și de la șoferii străini care tranzitează țara în perioada concediilor.

Cât costă vinieta bulgărească

Noile tarife pentru vehiculele vizate de sistem sunt:

1 zi – 5,30 euro ;

; weekend – 6,60 euro ;

; 7 zile – 10 euro ;

; 1 lună – 19,90 euro ;

; 3 luni – 35,90 euro ;

; 1 an – 64,50 euro.

Vinieta de weekend are o perioadă de valabilitate diferită de o vinietă de trei zile: este valabilă de vineri, de la ora 12:00, până duminică, la ora 23:59.

Pentru o călătorie de până la șapte zile, vinieta săptămânală costă 10 euro. Pentru sejururi mai lungi, șoferii trebuie să aleagă o perioadă de valabilitate care să acopere toate zilele în care circulă pe rețeaua taxată.

Vinieta este electronică și este legată de numărul de înmatriculare al mașinii. Nu există un autocolant care să fie lipit pe parbriz.

Vinieta nu este necesară doar pentru autostrăzile din Bulgaria. Taxa se aplică pentru utilizarea rețelei de drumuri inclusă în sistemul de taxare, ceea ce înseamnă că și șoferii care aleg drumuri naționale în locul autostrăzilor pot avea nevoie de o vinietă valabilă. Pentru turiștii români care merg la Nisipurile de Aur, Albena, Varna, Burgas sau în alte zone turistice, traseul trebuie verificat înainte de plecare, mai ales dacă intenționează să evite autostrăzile și să folosească rute alternative. Faptul că un drum nu este autostradă nu înseamnă automat că acesta este în afara rețelei pentru care se percepe taxa.

De unde cumperi vinieta electronică (BG Toll)

Potrivit administrației bulgare de drumuri, vinieta poate fi cumpărată prin platforma oficială BG Toll, prin aplicația mobilă și prin terminalele de plată puse la dispoziție de autorități.

Vinieta poate fi cumpărată cu până la 30 de zile înainte de data de la care urmează să fie valabilă. La cumpărare sunt introduse datele vehiculului, inclusiv țara și numărul de înmatriculare, iar șoferul poate stabili data de început a perioadei de valabilitate.

Autoritățile bulgare recomandă ca șoferii să cumpere vinieta doar prin platforma oficială sau prin canalele autorizate și să verifice cu atenție datele înainte de efectuarea plății.

Datele trebuie verificate cu atenție înainte de plată, deoarece vinieta este asociată numărului de înmatriculare și categoriei vehiculului.

Ce amenzi riști dacă circuli fără vinietă valabilă pe drumurile din Bulgaria

Șoferii care circulă fără vinietă valabilă pe drumurile pentru care se percepe taxa riscă plata unei taxe compensatorii. Pentru vehiculele de până la 3,5 tone, aceasta este de 46,50 euro începând cu 1 august 2026, față de 35,79 euro înainte de majorare.

Controlul se face electronic, iar sistemul verifică dacă pentru numărul de înmatriculare respectiv există o vinietă valabilă. În condițiile oficiale BG Toll, vinieta este definită ca document electronic care dovedește plata taxei pentru utilizarea rețelei rutiere cu plată și conține, între altele, numărul de înmatriculare, categoria vehiculului și perioada de valabilitate.

Pentru șoferi, cel mai simplu mod de a evita o sancțiune este verificarea vinietei înainte de a porni la drum și, mai ales, verificarea datelor introduse la cumpărare.

Cum verifici valabilitatea vinietei înainte de a trece granița

Înainte de plecare, șoferii pot verifica online dacă vinieta este valabilă, prin sistemul oficial BG Toll. Verificarea se face după numărul de înmatriculare și țara în care este înmatriculat vehiculul.

Șoferul trebuie să verifice atât datele mașinii, cât și perioada de valabilitate. În cazul unei viniete cumpărate în avans, aceasta devine valabilă de la data de început selectată la cumpărare, nu automat în ziua efectuării plății.

Șoferii care tractează o remorcă trebuie să fie atenți și la masa totală a ansamblului. Dacă masa vehiculului împreună cu remorca depășește 3,5 tone, este necesară o vinietă electronică suplimentară pentru remorcă.

Pentru românii care merg în vacanță în Bulgaria, costul vinietei este o cheltuială care trebuie adăugată bugetului de călătorie. Pentru cei care folosesc Bulgaria ca rută spre Grecia sau Turcia, taxa este una dintre cheltuielile obligatorii ale traseului. Indiferent de destinație, verificarea prealabilă a valabilității vinietei și a datelor introduse la cumpărare poate evita problemele la control și plata taxei compensatorii.