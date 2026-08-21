Incidentul a avut loc în Mantova. O femeie în vârstă de 84 de ani, aflată la volanul unui Fiat Punto, a lovit doi băieți de 15 ani care circulau pe biciclete, scrie Today.it.

La fața locului a fost chemată o ambulanță. Cei doi adolescenți au suferit câteva zgârieturi și au primit îngrijiri medicale chiar la locul accidentului.

Pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul, la fața locului a ajuns și o patrulă a Unității Mobile Radio a Carabinierilor din Mantova.

Soțul femeii a vrut să mute mașina

În timp ce cei doi carabinieri completau documentele referitoare la accident, sprijinindu-se de partea din spate a autospecialei, soțul femeii s-a urcat la volanul Fiatului Punto.

Bărbatul, în vârstă de 88 de ani, intenționa să mute autoturismul pentru a elibera zona. Numai că, în loc să cupleze treapta de mers înainte, a introdus din greșeală mașina în marșarier.

Mașina a intrat direct în autospeciala Carabinierilor. Impactul a fost suficient de puternic pentru a deplasa mașina de poliție, care i-a lovit pe cei doi agenți aflați chiar în spatele acesteia și ocupați cu întocmirea documentelor.

Astfel, accidentul în care fusese implicat cuplul de vârstnici s-a transformat într-un al doilea accident, de această dată cu doi carabinieri printre persoanele rănite.

Cei doi agenți, în vârstă de 38 și 54 de ani, au fost preluați de echipajele medicale și transportați la Spitalul din Mantova pentru investigații și îngrijiri.

Rănile suferite de cei doi carabinieri nu au fost grave. Nici cei doi adolescenți loviți inițial nu au suferit răni serioase, aceștia fiind tratați la locul accidentului.

La fața locului au intervenit și polițiștii locali, care au început cercetările pentru a stabili circumstanțele celui de-al doilea accident.