Tragedia s-ar fi produs chiar pe o trecere de pietoni. Ofițerii Brigăzii Rutiere încearcă să afle dacă cele trei victime au traversat pe culoarea roșie a semaforului, fără să se asigure. Șoferul susține că pentru el semaforul a fost pe verde.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Echipajele de prim-ajutor și Poliția Rutieră au fost alertate puțin înainte de ora 14. Două victime - bunică, de 57 de ani, și nepoată, de 8, erau rănite grav pe șoseaua Gării Cățelu. Mama fetiței avea doar 29 de ani și nu a supraviețuit impactului.

Câteva clipe mai devreme, cele trei fuseseră lovite în plin de un autocamion care circula în coloană spre Șoseaua Pantelimon. Urmele găsite de polițiști susțin teoria că impactul s-a produs chiar pe trecerea de pietoni, semaforizată.

Șoferul autocamion: „Am trecut pe verde semaforul. Nu erau pe trecere. Pe un loc nepermis, mai în față, pe aicea, dar nu pot să îmi dau seama. Nu am văzut nimica. Nu îmi amintesc nimic. Nu pot să îmi dau seama. Am simțit ceva că ...atât. Am simțit ceva”.

Circulația în zonă, pe ambele sensuri a fost blocată.

Claudiu Costea, Brigada Poliției Rutiere a Capitalei: „Șoferul autovehiculului a fost testat cu aparatura din dotarea BPR, rezultatele indicate fiind zero pentru alcool, respectiv negativ pentru consumul de substanțe psihoactive. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulație”.

Corespondent Pro TV: „Ofițerii Brigăzii Poliției Rutiere a Capitalei au reușit să pună mâna pe imagini surprinse de camere de supraveghere din zonă, care arată momentul în care cele trei - bunică, fiică și nepoată sunt surprinse și accidentate de autocamion. Însă, din pricina faptului că aceste camere sunt situate la distanță considerabilă, nu este foarte clar cine a trecut pe verde și cine a trecut pe roșu”.

Aceleași imagini, susțin surse apropiate de anchetă, ar confirma că cele trei victime au traversat șoseaua împreună, foarte aproape una de cealaltă. Dar și că autocamionul se afla într-o coloană mai lungă de mașini care se pusese în mișcare mai devreme spre următoarea intersecție semaforizată, cea cu șoseaua Pantelimon.

În acest caz, a fost deschis un dosar penal în care se fac cercetări IN REM, pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.