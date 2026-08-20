"În accident au fost implicate 22 de persoane, dintre care 20 de adulţi şi doi minori. Şase persoane au avut nevoie de evaluare medicală la faţa locului, iar în urma evaluării medicale, patru persoane adulte au fost transportate la spital. Este vorba de o femeie şi trei bărbaţi. Aceştia au suferit traumatisme uşoare. Celelalte două persoane monitorizate au refuzat transportul la spital", a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ştefan.

Aceasta a precizat că Planul Roşu de intervenţie, activat în urma evenimentului, a fost dezactivat.

Un mijloc de transport în comun şi mai multe maşini au fost implicate într-un accident rutier produs pe strada Mihai Eminescu din Mediaş, în apropierea pieţei agroalimentare.

Potrivit ISU Sibiu, la locul accidentului au fost mobilizate patru echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, trei ambulanţe SAJ, doua autospeciale de transport personal şi multiple, o autospecială de descarcerare şi una de stingere.