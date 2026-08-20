Polițiștii urmăreau un autoturism al cărui șofer conducea haotic și nu a oprit la semnalele agenților. Mașina urmărită s-a răsturnat, iar autospeciala de Poliție a derapat în încercarea de a evita impactul, s-a răsturnat și a luat foc, scrie news.ro.

Polițiștii din Mangalia au fost sesizați joi, în jurul orei 9.00, că un autoturism se deplasează haotic și pune în pericol siguranța rutieră.

În scurt timp, agenții au observat mașina în localitatea Pecineaga și i-au făcut semn șoferului să oprească. Acesta nu s-a conformat, iar polițiștii au pornit în urmărirea lui.

„La un moment dat, pe timpul deplasării, autoturismul urmărit a intrat în derapaj şi s-a răsturnat. Pentru a evita coliziunea cu autoturismul, autospeciala de poliţie a efectuat o manevră în urma căreia a derapat şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile. La nivelul autospecialei de poliţie a izbucnit un incendiu, care a fost ulterior lichidat”, au afirmat reprezentanții IPJ Constanța.

Autospeciala Poliției a luat foc

În urma accidentului, autospeciala de Poliție s-a răsturnat în afara carosabilului, iar la nivelul acesteia a izbucnit un incendiu.

Pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor, iar incendiul a fost în cele din urmă lichidat. La locul accidentului a fost trimis și un elicopter SMURD.

Cele patru persoane implicate în accident erau conștiente și au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Șoferul avea peste 1 mg/l alcool pur în aerul expirat

Polițiștii au testat cu aparatul etilotest atât conducătorul autoturismului urmărit, cât și agentul de poliție aflat la volanul autospecialei.

Rezultatul a fost de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul șoferului urmărit. Testarea agentului de poliție a avut rezultat negativ.

„Toate persoanele implicate (doi poliţişti din autospecială, conducătorul auto şi un pasager din autoturism) au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare”, a transmis sursa citată.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Patru persoane, transportate la spital

În total, patru persoane au fost rănite: cei doi polițiști aflați în autospecială, șoferul autoturismului urmărit și pasagerul acestuia.

Toate cele patru victime au fost transportate la spital pentru investigații medicale suplimentare.