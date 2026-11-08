Informațiile ar proveni din baza de date internă a Serviciului Federal de Statistică al Rusiei (Rosstat), vizat de un atac cibernetic revendicat de cele două grupări, relatează news.ro, care citează Kyiv Independent.

Potrivit celor două grupări, informațiile provin din baza de date internă Demography a Rosstat, care ar conține date din certificatele de deces înregistrate în perioada februarie 2022 – august 2026.

Belarusian Cyberpartisans, o grupare anonimă de hackeri activiști care se opun regimului lui Aleksandr Lukașenko, a estimat cel puțin 393.881 de decese. Calculul se bazează pe înregistrările în care operațiunile militare sunt menționate explicit drept cauză a morții.

La rândul său, Silent Crow a avansat o estimare mai ridicată, de până la 450.100 de decese. Gruparea a utilizat o metodologie mai amplă, care include și militarii decedați în afara luptelor, precum și anumite cazuri în care cauza morții nu a fost specificată.

Aproximativ șase morți pentru fiecare kilometru pătrat cucerit

Potrivit estimărilor bazate pe datele proiectului ucrainean de cartografiere din surse deschise DeepState, Rusia a preluat controlul asupra a aproximativ 73.000 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean de la începutul invaziei pe scară largă, în februarie 2022.

Raportată la estimarea de până la 450.100 de decese prezentată de Silent Crow, suprafața cucerită ar însemna aproximativ șase morți pentru fiecare kilometru pătrat de teritoriu ocupat. Totuși, cifrele privind pierderile umane publicate de hackeri nu au fost verificate independent.

Kyiv Independent a precizat că nu a putut confirma imediat autenticitatea datelor divulgate și nici estimările grupărilor privind numărul persoanelor decedate.

Cum ar fi obținut hackerii accesul la sistemele Rosstat

Hackerii susțin că au pătruns în rețeaua Rosstat cu aproximativ șase luni înainte de declanșarea atacului cibernetic. În acest interval, aceștia ar fi colectat în mod sistematic documente interne și alte informații, înainte de a viza infrastructura informatică a agenției în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie.

Rosstat a recunoscut că sistemele sale au fost vizate de atacuri cibernetice în perioada 29 octombrie – 1 noiembrie, însă a negat compromiterea bazelor de date sau producerea unor scurgeri de informații.

Ulterior, instituția a raportat perturbări ale unor servicii și a anunțat prelungirea termenelor pentru transmiterea anumitor date statistice.

Rusia nu publică bilanțul pierderilor militare

Rusia nu dezvăluie numărul pierderilor sale militare din Ucraina, ceea ce îngreunează realizarea unor evaluări independente privind amploarea acestora.

La 6 noiembrie, publicația rusă independentă Mediazona, care colaborează cu serviciul în limba rusă al BBC și cu voluntari, identificase 285.881 de militari ruși uciși în Ucraina, pe baza unor cercetări realizate din surse deschise.

Jurnaliștii au subliniat în repetate rânduri că bilanțul documentat de ei este incomplet și că numărul real al militarilor ruși decedați este considerabil mai mare.