Propunerea, ale cărei detalii rămân neclare, a stârnit scepticism în capitalele europene, unde există temeri că un asemenea acord ar putea marginaliza statele europene și ar consolida influența președintelui rus Vladimir Putin, scrie Politico.

„Avem deja o arhitectură de securitate europeană – NATO și Uniunea Europeană au fiecare rolurile lor”, a declarat vineri șefa diplomației europene, Kaja Kallas, ca reacție la planul american. Aceasta a subliniat că Ucraina trebuie inclusă în actualul sistem de securitate și a avertizat că Rusia continuă să încalce tratatele internaționale.

„Putin nu are drept de veto asupra securității europene”, a punctat Kaja Kallas.

Noua propunere americană amplifică îngrijorările europenilor cu privire la apropierea dintre Donald Trump și Moscova, în condițiile în care președintele SUA intensifică presiunile asupra Ucrainei, iar administrația sa încearcă să relanseze negocierile pentru încheierea războiului declanșat de Rusia.

Potrivit POLITICO, care a discutat cu 12 diplomați NATO, reprezentanți ai UE și oficiali guvernamentali europeni, aliații NATO nu au fost informați în prealabil despre planurile Washingtonului. Mai mulți oficiali privesc cu rezerve inițiativa americană.

Ce propune administrația Trump

Donald Trump a vorbit joi seară despre un „acord mare și frumos”, după întâlnirea cu Kirill Dmitriev, emisarul președintelui rus Vladimir Putin. Liderul american a sugerat că înțelegerea ar putea depăși cadrul conflictului din Ucraina.

„Va implica mai mult decât Ucraina și aș putea spune chiar că ar putea implica întreaga Europă”, a declarat Trump.

La scurt timp, Jared Kushner, ginerele președintelui american și unul dintre emisarii săi, a explicat că obiectivul inițiativei este stabilirea unor acorduri care să răspundă preocupărilor de securitate ale tuturor părților, să reducă riscul unor noi conflicte și să creeze un climat internațional mai stabil.

Kushner a prezentat cinci direcții ale viitorului acord: consultări permanente în domeniul securității, comunicare eficientă în situații de criză, transparență militară sporită, măsuri reciproce pentru reducerea riscurilor de escaladare și un cadru pe termen lung pentru securitatea și stabilitatea Europei.

Propunerea nu a reușit însă să înlăture neîncrederea europenilor.

„Nu este foarte clar ce a vrut să spună Kushner. Sentimentul general în Europa este că orice discuție cu Rusia despre viitoarea arhitectură de securitate, în acest moment, va fi folosită de Moscova doar pentru a-și legitima argumentele. O asemenea propunere nu va fi acceptată de aliații europeni”, a declarat un diplomat NATO pentru POLITICO.

Un oficial european de rang înalt a rezumat suspiciunile astfel: „La prima vedere, nu există nimic de criticat, dar știm că se întâmplă și altceva”.

Europa cere un loc la masa negocierilor

Björn Seibert, principalul consilier al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a informat vineri ambasadorii statelor membre despre evoluțiile legate de inițiativa americană, potrivit unor diplomați europeni. Discuția a avut loc după consultări între consilierii pentru securitate națională.

Unul dintre diplomații europeni a declarat că există disponibilitate pentru implicarea Ucrainei și a celorlalte state europene, însă încrederea în Rusia rămâne redusă. Acesta a avertizat că echipa lui Trump ar putea subestima consecințele pe care un eventual eșec al Ucrainei le-ar avea asupra securității întregului continent.

„Arhitectura de securitate europeană nu ar trebui discutată în timp ce există un război. Și, evident, nu fără participarea europenilor”, a declarat un oficial european de rang înalt din domeniul securității.

La rândul său, președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a insistat că statele europene trebuie să participe direct la discuțiile privind viitorul continentului.

„Europa trebuie să aibă un loc la masa negocierilor privind pacea în Ucraina și viitoarea arhitectură de securitate europeană”, a afirmat acesta vineri, după o reuniune a celor opt state nordice și baltice.

În această săptămână au avut loc la Bruxelles două runde de discuții tehnice privind un posibil acord de pace pentru Ucraina. Acestea preced negocierile la nivel de experți dintre Statele Unite, Ucraina și Rusia, programate pentru 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi.

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat că intențiile Moscovei trebuie analizate cu prudență și că perspectivele unui acord ar putea fi influențate de evoluțiile de pe front și de venirea iernii.

„Trebuie să fim realiști în privința negocierilor de pace și să fim foarte atenți la adevăratele intenții ale Rusiei. În timpul iernii, Putin ar putea avea mai puține motive să încheie un acord”, a declarat Tusk.

Și Berlinul observă o accelerare a demersurilor diplomatice. Stefan Kornelius, purtătorul de cuvânt al cancelarului german Friedrich Merz, care a discutat joi seară cu Donald Trump, a declarat că a apărut „un nou sentiment de urgență” în privința negocierilor.

Subiectul urmează să fie abordat și la reuniunea informală a liderilor Uniunii Europene, programată săptămâna viitoare la Dublin. Deși întâlnirea fusese concepută inițial pentru discuții despre inteligența artificială, evoluțiile din Ucraina ar putea deveni tema centrală.

Retragerea trupelor americane, marea temere a Europei

Dincolo de propunerea privind un nou sistem de securitate, aliații europeni sunt preocupați și de viitorul prezenței militare americane pe continent.

Potrivit unor diplomați NATO citați de POLITICO, există temeri că administrația Trump ar putea lega noua inițiativă diplomatică de evaluarea trupelor americane din Europa, așteptată în luna decembrie.

„Acesta este elefantul din încăpere”, a declarat un diplomat NATO.

Acesta a explicat că discuțiile despre securitatea europeană capătă o cu totul altă dimensiune dacă sunt purtate în contextul unei posibile modificări a prezenței militare americane.

„Una este să discuți despre arhitectura de securitate europeană în condițiile unei prezențe americane obișnuite și cu totul altceva este să discuți despre o asemenea arhitectură în condițiile în care prezența SUA ar putea arăta diferit. Iar nimeni nu știe cum vor evolua lucrurile”, a avertizat diplomatul.