Fragmente de rachete au lovit un bloc de locuinţe cu cinci etaje din districtul Solomianski, în timp ce unda de şoc a spart ferestrele unui alt bloc din apropiere, a anunţat primarul Kievului, Vitali Kliciko, potrivit News.ro.

Administraţia Militară a oraşului Kiev a confirmat rănirea a două persoane. O grădiniţă a fost, de asemenea, avariată, iar un incendiu a izbucnit la o clădire nerezidenţială din acelaşi district.

Forţele Aeriene ale Ucrainei au avertizat, cu puţin înainte de ora 23.00, că cel puţin şase rachete balistice se îndreptau spre Kiev, declanşând alerte aeriene şi determinându-i pe locuitori să se grăbească spre adăposturi.

Kliciko a declarat că forţele ruse vizau infrastructura şi i-a îndemnat pe locuitori să rămână în adăposturi, în timp ce echipele de intervenţie acţionau la locurile atacurilor.

Volodimir Zelenski a avertizat

Atacurile au avut loc la doar câteva ore după ce preşedintele Volodimir Zelenski a avertizat că serviciile de informaţii ucrainene au detectat pregătiri pentru noi atacuri ruseşti asupra instalaţiilor energetice, podurilor peste fluviul Nipru şi infrastructurii civile.

„În acest moment, dispunem de informaţii care indică faptul că se pregăteşte un nou atac împotriva sectorului energetic, împotriva podurilor noastre de peste fluviul Nipru şi împotriva infrastructurii civile”, a declarat Zelenski în discursul său de seară.

El i-a îndemnat pe aliaţii occidentali să accelereze livrările de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, avertizând că apărarea Ucrainei are nevoie urgentă de consolidare.