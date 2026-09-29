Totodată, liderul ucrainean a afirmat că există informații noi privind implicarea trupelor nord-coreene și că, pe lângă cei peste 8.000 de militari nord-coreeni aflați în prezent în Rusia, sunt pregătiri pentru dislocarea altor 10.000 de soldați, relatează news.ro, care citează Ukrinform.

Zelenski a făcut aceste declarații în discursul său de seară, potrivit agenției Ukrinform.

Rusia ar fi început o nouă mobilizare

Președintele ucrainean a spus că a primit un raport al Serviciului de Informații de Apărare al Ucrainei privind măsurile pe care Rusia le pregătește.

"Astăzi, am primit și un raport de la Serviciul de Informații de Apărare al Ucrainei privind măsurile pe care Rusia le plănuiește în continuare. Practic, rușii au început deja mobilizări suplimentare – cresc numărul de persoane recrutate prin diverse mijloace. De asemenea, plănuiesc să crească recrutarea străinilor", a declarat Zelenski.

El a menționat că informațiile serviciilor ucrainene indică și noi măsuri privind desfășurarea trupelor nord-coreene în Rusia.

Zelenski: Alți 10.000 de militari nord-coreeni ar urma să fie trimiși în Rusia

Potrivit lui Zelenski, peste 8.000 de militari nord-coreeni se află în prezent pe teritoriul Rusiei. Președintele ucrainean susține că sunt pregătite și noi efective pentru a fi trimise în sprijinul Moscovei.

"În plus, se fac pregătiri pentru desfășurarea a încă 10.000 de soldați – aceștia sunt selectați pentru instruire și apoi trimiși în Rusia", a spus președintele Ucrainei.

Zelenski a afirmat că Rusia plătește Coreei de Nord pentru acest sprijin, inclusiv prin transferuri de tehnologie.

În același timp, el a susținut că, în schimbul acestui sprijin și cu asistența tehnică a Rusiei, în Coreea de Nord a fost dezvoltată producția de drone de atac de tip Shahed.

Zelenski cere creșterea presiunii asupra Rusiei

Președintele ucrainean a descris cooperarea dintre Rusia și Coreea de Nord drept o extindere a amenințărilor generate de război și a cerut partenerilor internaționali să intensifice presiunea asupra Moscovei prin sancțiuni.

"Așa se extinde răul și cum o amenințare asupra vieții într-o parte a lumii se răspândește în alte părți. Aceasta poate fi depășită doar împreună. Și astăzi, mulți din întreaga lume s-au exprimat cu privire la acest terorism rus, despre această cooperare între Rusia și oricine poate permite și mai multe ucideri. Aceasta trebuie contracarată", a declarat Zelenski.

Rusia își mărește efectivele militare

Declarațiile lui Zelenski vin după ce președintele rus Vladimir Putin a semnat, la 28 septembrie, un decret prin care este majorat efectivul autorizat al Forțelor Armate ale Federației Ruse cu 15.500 de persoane.

Potrivit decretului, publicat pe portalul oficial de informații juridice și intrat în vigoare luni, efectivul autorizat al Forțelor Armate Ruse ajunge la 2.441.630 de persoane, dintre care 1.550.500 sunt militari.

Anterior modificării, adoptate în luna iulie, efectivul autorizat era de 2.426.130 de persoane, dintre care 1.535.000 de militari.

Potrivit raportărilor citate, aceasta ar fi a patra majorare a efectivelor armatei ruse în acest an și a șaptea de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei.