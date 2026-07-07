Un medic este cercetat pentru ucidere din culpă în cazul morții Alexandrei Halunga, tânăra din Arezzo, de origine română, care a decedat după ce fusese externată de la spitalul Fratta din Cortona cu diagnosticul de o simplă fractură la mână.

Persoana cercetată este medicul specialist care a consultat-o imediat după accident, în cursul nopții, și care a dispus externarea ei în dimineața următoare, recomandând aplicarea unei atele la mână până la montarea unui ghips. Cercetată este și șoferița autoturismului, scrie Corriere Della Sera.

Alexandra, născută în Arezzo, unde locuia în cartierul Saione, era studentă la universitate. În urma accidentului, ea a acuzat o stare continuă de rău, a apelat inclusiv la UPU, iar în noaptea dintre miercuri, 1 iulie, și joi, 2 iulie, a suferit un colaps la domiciliu. După ce a fost transportată cu ambulanța la Unitatea de Primiri Urgențe a unui alt spital, San Donato din Arezzo, tânăra a murit la scurt timp după sosire.

Alexandra și prietena ei au mers la discotecă în seara de vineri, 28 iunie. După aceea au fost implicate într-un accident rutier: mașina s-a răsturnat și s-a izbit de un stâlp aflat pe marginea drumului, în zona Farniole.

Pompierii au fost nevoiți să intervină pentru a le scoate pe cele două tinere dintre fiare. Consecințele păreau minore: una dintre fete a scăpat nevătămată, iar cealaltă, Alexandra, acuza dureri. Alte simptome evidente nu au fost observate.

Investigațiile medicale ulterioare au fost efectuate la spitalul Fratta din Cortona, cel mai apropiat de locul accidentului, unde cele două tinere au fost transportate.