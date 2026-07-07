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Marine Le Pen va trebui să execute pedeapsa de un an de închisoare sub formă de arest la domiciliu, cu brățară electronică. Curtea de Apel din Paris a hotărât, de asemenea, că interdicția de 15 luni de a ocupa funcții publice a fost deja executată, scrie Le Monde. De asemenea, toți co-inculpații săi au fost condamnați în apel. Ședința este suspendată.

De partea cealaltă, CNN anunță că Curtea de Apel a redus, de asemenea, efectiv perioada în care îi este interzis să candideze la funcții publice la doar 15 luni – tehnic vorbind, o interdicție de 45 de luni, din care 30 de luni cu suspendare – și i-a aplicat o amendă de 100.000 de euro.

Hotărârea înseamnă că ea ar putea candida în continuare la alegerile prezidențiale din Franța din 2027, purtând un brățară electronică de monitorizare la gleznă.

În plus, ea a declarat anterior că, în cazul unei astfel de condamnări, nu va candida.

Marine Le Pen va interveni marţi la ora 20:00 (ora Franţei, 21:00 ora României) la postul TF1 şi este aştepată să anunţe decizia sa cu privire la candidatura prezidenţială.Lidera formaţiunii Adunarea Naţională (RN) a fost găsită vinovată de deturnare de fonduri publice europene, în calitatea sa de eurodeputat, şi de complicitate la deturnare de fonduri publice, în calitatea sa de preşedinte al partidului.