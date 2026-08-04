Femeia a scos cu grijă animalul folosind două bucăți de carton. L-a adăpostit imediat într-un recipient din plastic acoperit cu o plasă, a lăsat un strat subțire de apă pe fundul acestuia și a cerut ajutor, relatează publicaţia Fanpage.

Broasca, salvată de voluntarii pentru protecția animalelor

Povestea a ajuns la filiala din Monza a ENPA (Organizația Națională pentru Protecția Animalelor din Italia) și la Garda Ecologică Voluntară.

Voluntarii s-au deplasat la locuința femeii, au preluat animalul și l-au transportat la Parcul Canisei din Monza, administrat de ENPA.

Un specialist a identificat rapid specia: era vorba despre Bufotes balearicus, cunoscută popular drept broasca râioasă verde, o specie protejată care trăiește și în zona parcului din Monza.

Ulterior, animalul a fost eliberat într-un iaz din Oaza Biodiversității, unde va avea un habitat potrivit.

„Tinerii voluntari de la ENPA privesc acum iazul cu alți ochi, sperând că printre nuferi își va face apariția un prinț fermecător”, au glumit reprezentanții organizației, făcând trimitere la celebrul basm.

Femeia care a descoperit broasca în salată a anunțat ulterior supermarketul din care cumpărase produsul.