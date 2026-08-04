Reprezentanții companiei de distribuție iau în calcul livrarea apei cu program în oraşul Galați.

Scafandrii au intrat în Dunăre pentru a curăța grătarele prin care sorburile stației de captare trag apa din fluviu. Există două rânduri de guri de absorbție, dispuse pe orizontală, dar cele de sus sunt deja deasupra apei și nu mai pot lucra. În cele aflate dedesubt pot intra crengi, gunoaie, aluviuni, așa că alimentarea cu apă a orașului poate fi pusă în pericol.

Cornelia Arnăutu, purtător de cuvânt al companiei locale de apă: "Situaţia este un risc pentru alimentarea cu apă a prizei Dunării. Şi atunci trebuie să fim pregătiţi cu alte scenarii, pentru asigurarea cu apă a orașului. Chiar restricţionarea zonei alimentate din sursa de suprafaţă, dacă se va ajunge la cel mai nefavorabil scenariu”.

Pescarii observă cât de mult a scăzut nivelul Dunării, de la o zi la alta.

Pescar: "Față de primăvară, acuma? Zic vreo doi metri şi ceva. Doi, trei metri."

După o primă curățare, scafandrii au tras concluzia că nu există probleme majore.

Vasile Cosma, șef echipă de scafandri: ”Grătarele aveau urme de scoici și de midii. Dar sunt îndepărtate, vor fi îndepărtate în totalitate. Nu este în pericol staţia să rămână fără apă."

Stația de captare a aparținut până acum jumătate de an combinatului siderurgic și a fost preluată recent de compania locală de distribuție a apei potabile.

Prin ea este alimentată cu apă jumătate din populația orașului Galați. Cealaltă jumătate primește apă din sursă de adâncime, din județul Vrancea.