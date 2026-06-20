O piramidă veche de peste 1.000 de ani s-a prăbușit în Mexic după ploile torențiale. VIDEO

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O piramidă veche de peste 1.000 de ani din Mexic s-a prăbușit parțial după o combinație devastatoare de secetă extremă și ploi torențiale, relatează Science Alert.

autor
Mihaela Ivăncică

În vara anului 2024, un monument de piatră înalt de 15 metri din statul mexican Michoacán a cedat sub forța naturii. În noaptea de 29 iulie, un zid al piramidei s-a prăbușit, transformându-se într-un morman de dărâmături după zile întregi de ploi abundente.

Construcția era considerată unul dintre cele mai bine conservate monumente ale fostului Regat Michoacán și făcea parte din situl arheologic Ihuatzio, unde se mai află o altă piramidă, o fortificație și mai multe morminte antice.

Situl Ihuatzio are o istorie de peste 1.100 de ani. Inițial locuit de comunități indigene vorbitoare de nahuatl, locul a devenit ulterior centrul poporului P'urhépecha, singura civilizație din regiune care a reușit să reziste expansiunii Imperiului Aztec.

Moștenirea culturală a acestui popor este păstrată și astăzi, iar piramida afectată reprezenta unul dintre cele mai importante simboluri ale istoriei sale.

Cum au distrus seceta și ploile monumentul antic

Specialiștii de la Institutul Național de Antropologie și Istorie din Mexic (INAH) spun că prăbușirea nu a fost un accident izolat, ci consecința directă a fenomenelor meteorologice extreme.

Înainte de furtunile care au lovit Mexicul în iulie 2024, țara traversase cea mai gravă secetă din ultimele trei decenii. Temperaturile ridicate au provocat apariția unor fisuri în structura monumentului, iar ulterior apa infiltrată în interior a slăbit construcția până la colaps.

„Temperaturile foarte ridicate înregistrate anterior în zonă și seceta care a urmat au provocat fisuri ce au favorizat infiltrarea apei în interiorul construcției prehispanice”, au transmis reprezentanții INAH.

Experții au identificat deteriorări la cel puțin șase dintre nivelurile piramidei, inclusiv la zidul exterior, nucleul construcției și structurile de susținere.

Comori ascunse în gunoi. Lemnul aruncat este transformat în mobilier, iar uleiul alimentar uzat în lumânări parfumate

Etichete: mexic, piramida,

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