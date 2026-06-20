O piramidă veche de peste 1.000 de ani s-a prăbușit în Mexic după ploile torențiale. VIDEO

În vara anului 2024, un monument de piatră înalt de 15 metri din statul mexican Michoacán a cedat sub forța naturii. În noaptea de 29 iulie, un zid al piramidei s-a prăbușit, transformându-se într-un morman de dărâmături după zile întregi de ploi abundente.

Construcția era considerată unul dintre cele mai bine conservate monumente ale fostului Regat Michoacán și făcea parte din situl arheologic Ihuatzio, unde se mai află o altă piramidă, o fortificație și mai multe morminte antice.

Situl Ihuatzio are o istorie de peste 1.100 de ani. Inițial locuit de comunități indigene vorbitoare de nahuatl, locul a devenit ulterior centrul poporului P'urhépecha, singura civilizație din regiune care a reușit să reziste expansiunii Imperiului Aztec.