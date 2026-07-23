Antreprenorul american în vârstă de 48 de ani, cunoscut pentru încercările sale de a încetini procesul de îmbătrânire prin protocoale stricte de sănătate, afirmă că acest experiment ar putea deschide o nouă cale în lupta împotriva îmbătrânirii, notează The Independent.

„Tocmai m-am clonat... ca nou-născut”, a scris Johnson într-o postare pe platforma X.

În realitate, nu este vorba despre o clonare în sensul clasic al cuvântului. Johnson face referire la tehnologia celulelor stem pluripotente induse (iPSC), o metodă prin care celulele prelevate dintr-o probă de sânge sunt reprogramate astfel încât să se comporte asemănător celulelor stem embrionare.

Tehnologia este bine cunoscută în domeniul cercetării biomedicale și a fost dezvoltată în anii 2000 de cercetătorul japonez Shinya Yamanaka, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în 2012.

„Acest bebeluș-Bryan trăiește, deocamdată, într-o cutie Petri. Pentru unii poate părea un scenariu distopic, însă alții îl vor vedea ca pe viitorul inevitabil al medicinei”, a declarat Johnson.

Luna trecută, biohackerul a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o boală autoimună incurabilă, în care sistemul imunitar atacă în mod eronat celulele sănătoase ale mucoasei stomacului.

El a anunțat atunci că intenționează să încerce să găsească un tratament, susținând că inteligența artificială, analiza avansată a datelor biologice și tehnologiile moderne de modificare genetică ar putea face ca tot mai puține boli să fie considerate incurabile.

Potrivit lui Johnson, această „clonă” celulară ar putea fi folosită pentru a-i testa terapiile înainte de a le aplica propriului organism, pentru a dezvolta organe compatibile pentru transplant, pentru a crea tratamente noi și chiar pentru a produce celule tinere care să fie utilizate în terapii antiîmbătrânire.

„Această tehnologie ne oferă o cale de a inversa îmbătrânirea. Faptul că am fost diagnosticat cu o boală incurabilă este unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat în ultima perioadă. Mi-a deschis noi direcții prin care putem repara și întări organismul. Acesta este primul exemplu”, a spus el.

Bryan Johnson și-a apărat în repetate rânduri experimentele neconvenționale, susținând că scopul lor este accelerarea progresului medical și dezvoltarea unor tratamente care ar putea prelungi durata și calitatea vieții.