Blindatele fac parte din al doilea lot. Primul, de 278 de vehicule, a fost produs în Turcia. Automecanica Mediaș are însă acum tehnologia și specialiștii necesari să le fabrice în țară.

Yusuf Fettahlioglu, general manager Automecanica Mediaș: „Vehiculul poate transporta patru oameni, echipamente militare și de comunicații și are un anumit nivel de protecție și capacități tactice. Un motor de 360 de cai putere poate ajunge la o viteză de 120 de km/h și are o autonomie de 600 de km.”

Fabrica de la Mediaș a fost preluată, în proporție de aproape 97%, de firma Otokar din Turcia, un furnizor al NATO. În următorii cinci ani, trebuie să producă și să livreze încă 780 de vehicule Cobra II, iar în acest scop a fost modernizată.

Delia Stupinean, inginer: „Este un proiect foarte vast. Are foarte multe componente, vehiculul din spatele nostru, dar ne străduim și vrem să învățăm cap-coadă.”

Liviu lucrează aici de peste 20 de ani. Înainte, fabrica nacele, remorci și vehicule civile.

Liviu Costache, responsabil proces asamblare: „Pe linia de asamblare suntem 102 persoane, iar ca număr vom crește în viitorul apropiat pentru a putea onora contractul de pe rol.”

Reporter: „V-ați gândit vreodată că o să lucrați la blindate pentru armată?”

Petru Ardelean, sudor: „Nu, nu m-am gândit niciodată, dar sunt foarte mândru să fac parte din acest proiect.”

Cobra II constituie primul lot major de tehnică militară terestră pe care Armata îl recepționează în 2026. Contractul valorează peste patru miliarde de lei.

Anul acesta, Forțele Navale au primit corveta ușoară din Turcia, prima navă de luptă nouă după decenii de așteptare. Iar Forțele Aeriene vor fi dotate cu încă nouă aeronave F-16 din Norvegia.