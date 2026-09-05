Nivelurile apei pe sectorul bulgăresc al fluviului au înregistrat doar modificări minore în ultimele 24 de ore, potrivit datelor Agenţiei Executive pentru Explorarea şi Întreţinerea Fluviului Dunărea. La staţia Silistra s-a înregistrat o creştere de 2 centimetri, în timp ce la Novo Selo nivelul apei a rămas neschimbat, informează Novinite, citat de News.ro.

La celelalte staţii de monitorizare, nivelul fluviului a scăzut uşor, cu 1 până la 2 centimetri. În pofida acestor fluctuaţii reduse, situaţia hidrologică generală rămâne dificilă.

Potrivit informaţiilor furnizate de Direcţia de Supraveghere Fluvială, o navă autopropulsată încărcată a rămas blocată vineri în apropierea unei zone de ancoraj din regiunea Ruse. În momentul incidentului, nava se afla în afara şenalului navigabil.

Autorităţile au precizat că nava nu prezintă risc de poluare. Nu au fost raportate scurgeri sau alte daune asupra mediului în urma incidentului.

Toate restricţiile existente privind pescajul navelor rămân în vigoare pe întregul sector bulgăresc al Dunării. Măsurile sunt legate de nivelul scăzut al apei, care îngreunează navigaţia navelor de marfă.

Cele mai recente măsurători arată că nu s-a produs nicio îmbunătăţire semnificativă a situaţiei hidrologice. Deşi unele staţii au înregistrat creşteri uşoare sau niveluri stabile, aceste variaţii nu au schimbat situaţia generală, iar restricţiile de navigaţie rămân necesare.

Probleme și în România: măsuri pentru alimentarea cu apă a Centralei de la Cernavodă

CNSU a adoptat miercuri, 2 septembrie, o nouă hotărâre care stabileşte un plan etapizat de măsuri pentru a asigura debitul de apă necesar funcţionării în siguranţă a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, a anunţat miercuri seara Guvernul.

Intervenţia este necesară în condiţiile în care debitul Dunării este prognozat să înregistreze noi scăderi începând cu data de 10 septembrie, a precizat sursa citată, într-un comunicat transmis Agerpres.

Centrala de la Cernavodă este oprită complet de la jumătatea lunii august, când a fost deconectat și al doilea reactor.

Hotărârea CNSU prevede realizarea unui sistem de intervenţie temporar, modular, etapizat şi reversibil. Acesta va fi implementat în zona confluenţei de la Cernavodă a braţului Dunărea Veche cu intrarea în Canalul Dunăre - Marea Neagră, în vederea asigurării resursei de apă necesare pentru centrală, relatează Agerpres.

Planul de intervenţie va fi declanşat dacă nivelul apei scade până la cota de 1,58 metri în bazinul prizei de apă al CNE Cernavodă şi prevede mai multe etape, în funcţie de evoluţia situaţiei.

Astfel, într-o primă etapă, mai multe nave şi/sau barje încărcate vor fi amplasate pe un aliniament cu o lungime de aproximativ 600 de metri, astfel încât fluxul pe braţul Dunării Vechi să direcţioneze un volum mai mare de apă către intrarea în Canalul Dunăre - Marea Neagră şi, implicit, către priza de apă a centralei, a precizat Executivul.

În a doua etapă se va realiza o închidere modulară cu pontoane şi hidrobaraje pe o secţiune de aproximativ 170 de metri, în zona canalului de racord al centralei. Ca variantă de rezervă, acest sistem poate fi înlocuit cu un baraj temporar realizat din piatră.

"În cazul în care acţiunile de intervenţie din primele două etape nu vor asigura efectul necesar, Administraţia Naţională "Apele Române" şi Nuclearelectrica vor pune în funcţiune pompe de mare capacitate, care să asigure pomparea de apă suplimentară către priza de apă pentru răcire a centralei", a anunţat sursa citată.

Lucrările realizate de Administraţia Naţională "Apele Române" în baza acestui plan vor fi finanţate prin suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. Cheltuielile efectuate de celelalte instituţii şi de operatorii implicaţi în aplicarea măsurilor vor fi suportate din bugetele proprii şi din alte surse constituite potrivit competenţelor şi responsabilităţilor acestora, menţionează Guvernul.

Măsurile aprobate permit adaptarea intervenţiei la evoluţia nivelului Dunării şi urmăresc să asigure resursele de apă necesare pentru menţinerea CNE Cernavodă în condiţii de siguranţă pe durata perioadei caracterizate de debite extrem de scăzute ale Dunării.

Hotărârea CNSU a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 741 din 2 septembrie 2026.