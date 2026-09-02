Intervenţia este necesară în condiţiile în care debitul Dunării este prognozat să înregistreze noi scăderi începând cu data de 10 septembrie, a precizat sursa citată, într-un comunicat transmis Agerpres.

Centrala de la Cernavodă este oprită complet de la jumătatea lunii august, când a fost decontectat și al doilea reactor.

Hotărârea CNSU prevede realizarea unui sistem de intervenţie temporar, modular, etapizat şi reversibil. Acesta va fi implementat în zona confluenţei de la Cernavodă a braţului Dunărea Veche cu intrarea în Canalul Dunăre - Marea Neagră, în vederea asigurării resursei de apă necesare pentru centrală, relatează Agerpres.

Planul de intervenţie va fi declanşat dacă nivelul apei scade până la cota de 1,58 metri în bazinul prizei de apă al CNE Cernavodă şi prevede mai multe etape, în funcţie de evoluţia situaţiei.

Astfel, într-o primă etapă, mai multe nave şi/sau barje încărcate vor fi amplasate pe un aliniament cu o lungime de aproximativ 600 de metri, astfel încât fluxul pe braţul Dunării Vechi să direcţioneze un volum mai mare de apă către intrarea în Canalul Dunăre - Marea Neagră şi, implicit, către priza de apă a centralei, a precizat Executivul.

În a doua etapă se va realiza o închidere modulară cu pontoane şi hidrobaraje pe o secţiune de aproximativ 170 de metri, în zona canalului de racord al centralei. Ca variantă de rezervă, acest sistem poate fi înlocuit cu un baraj temporar realizat din piatră.

"În cazul în care acţiunile de intervenţie din primele două etape nu vor asigura efectul necesar, Administraţia Naţională "Apele Române" şi Nuclearelectrica vor pune în funcţiune pompe de mare capacitate, care să asigure pomparea de apă suplimentară către priza de apă pentru răcire a centralei", a anunţat sursa citată.

Lucrările realizate de Administraţia Naţională "Apele Române" în baza acestui plan vor fi finanţate prin suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. Cheltuielile efectuate de celelalte instituţii şi de operatorii implicaţi în aplicarea măsurilor vor fi suportate din bugetele proprii şi din alte surse constituite potrivit competenţelor şi responsabilităţilor acestora, menţionează Guvernul.

Măsurile aprobate permit adaptarea intervenţiei la evoluţia nivelului Dunării şi urmăresc să asigure resursele de apă necesare pentru menţinerea CNE Cernavodă în condiţii de siguranţă pe durata perioadei caracterizate de debite extrem de scăzute ale Dunării.

Hotărârea CNSU a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 741 din 2 septembrie 2026.