O minge uriașă de foc a făcut noaptea zi în Japonia. ”Aerul vibra. Era la fel de strălucitoare ca Luna” | VIDEO

O minge de foc a străbătut cerul în vestul Japoniei, surprinzându-i atât pe locuitori cât şi pe astronomii amatori, experţii explicând că a fost vorba de un fenomen natural şi nu de o invazie extraterestră, transmite miercuri AFP.

Imaginile postate online au arătat o lumină extrem de strălucitoare, vizibilă de la sute de kilometri, care şi-a făcut apariţia marţi seară, la scurt timp după ora locală 23:00 (14:00 GMT).

"O lumină albă, pe care n-am mai văzut-o niciodată, a coborât din cer şi a devenit atât de strălucitoare încât am putut vedea clar contururile caselor din jur", a declarat pentru postul public de televiziune NHK Yoshihiko Hamahata, care se afla la volanul maşinii sale, în prefectura Miyazaki.

A fireball was caught on multiple cameras lighting up the night skies in southern Japan on Tuesday evening. pic.twitter.com/TIkJbIbQ97 — ABC News (@ABC) August 20, 2025

"Parcă era la lumina zilei. Pentru o clipă, n-am ştiut ce se întâmpla şi am fost foarte surprins", a adăugat el.

Meteoritul ”excepțional de strălucitor” s-a prăbușit în Pacific

Toshihisa Maeda, directorul Muzeului Spaţial din Sendai, în prefectura Kagoshima (sud-vest), a declarat că a fost vorba despre o minge de foc, un meteorit excepţional de strălucitor. Se pare că acesta s-a prăbuşit în Pacific, a adăugat el.

"Oamenii au relatat că au simţit aerul vibrând", a declarat el pentru AFP. Acest obiect zburător "era la fel de strălucitor ca Luna".

Potrivit NASA, obiectele care provoacă mingi de foc pot depăşi dimensiunea de un metru.

Mingile de foc care explodează în atmosferă se numesc "bolizi", cu toate că termenii "minge de foc" şi "bolid" sunt adesea folosiţi în manieră interschimbabilă.

