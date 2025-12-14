O laureată a Premiului Nobel pentru Pace, arestată în Iran. Apel internațional pentru eliberarea ei

Autoritățile iraniene au arestat-o pe laureata Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi. Comitetul Nobel cere eliberarea ei.

Autoritățile din Iran au arestat-o vineri pe Narges Mohammadi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a anunțat fundația care îi poartă numele, conform CNN.

Fundația, cu sediul la Paris, precizează că Mohammadi a fost „reținută violent” de forțe de securitate și poliție în timpul unei ceremonii de comemorare a lui Khosrow Alikordi, un avocat găsit recent mort în biroul său. Informațiile se bazează pe „rapoarte verificate” și pe declarațiile fratelui ei, Mehdi. Arestarea a avut loc la Mashhad, al doilea oraș ca mărime din Iran.

Una dintre cele mai cunoscute activiste pentru drepturile omului din Iran, Narges Mohammadi a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2023.

Într-un comunicat transmis vineri, Comitetul Nobel a condamnat „arestarea brutală” a lui Mohammadi și a altor activiști și a cerut eliberarea sa imediată.

„Comitetul Nobel solicită autorităților iraniene să clarifice de urgență locul unde se află Narges Mohammadi, să îi asigure siguranța și integritatea și să o elibereze necondiționat”, se arată în declarația semnată de președintele forului.

„Comitetul își exprimă solidaritatea cu Narges Mohammadi și cu toți cei din Iran care luptă pașnic pentru drepturile omului, statul de drept și libertatea de exprimare.”

O viață petrecută în spatele gratiilor

Mohammadi a petrecut cea mai mare parte a ultimelor două decenii în închisoarea Evin din Teheran, folosită pentru detenția criticilor regimului.

În decembrie 2024, autoritățile iraniene i-au suspendat pedeapsa cu închisoarea pentru trei săptămâni, pentru a-i permite să se recupereze după o intervenție chirurgicală suferită în noiembrie, în urma căreia i-a fost îndepărtată o porțiune de os din partea inferioară a piciorului drept, unde medicii descoperiseră o leziune suspectată de cancer.

Deși era de așteptat să revină în detenție după această perioadă, Mohammadi a rămas în libertate până la arestarea de vineri. Potrivit Fundației Narges, ea a fost condamnată la mai multe pedepse care însumează 36 de ani de închisoare, pentru acuzații precum atentat la securitatea națională și propagandă împotriva statului.

În ultimul an, Mohammadi și-a continuat activismul și a devenit tot mai vocală în privința situației drepturilor omului din Iran, intervenind la diverse evenimente internaționale.

Săptămâna trecută, ea a publicat un articol în revista Time, în care afirma că iranienii nu pot trăi o pace reală atâta timp cât statul controlează fiecare aspect al vieții personale și private. „Pacea lor este distrusă de supraveghere, cenzură, arestări arbitrare, tortură și amenințarea constantă a violenței”, a scris Mohammadi, cerând sprijin pentru societatea civilă, presa independentă și apărătorii drepturilor omului și ai drepturilor femeilor din Iran.

