Însă, un umanoid vrea să ridice ștacheta. A fost filmat în timp ce face roata, apoi sare pe spate - o performanță care ar putea impresiona chiar și un arbitru olimpic.

Demonstrația a făcut parte din testele tehnice finale ale modelului în cauză, înainte de lansarea pe piață. Astfel de roboți cu inteligență artificială vor fi folosiți de companiile Hyundai și Google pentru diferite sarcini industriale.

Totuși, drumul către perfecțiune nu a fost lipsit de obstacole. Compania nu s-a ferit să arate și imagini din culise, cu erori și mișcări nereușite ale acestor dispozitive de ultimă generație.