Iar la Cluj, profesori și studenți au creat un câine-robot, proiectat să ajungă în zone greu accesibile.

Un robot dezvoltat de specialiștii Universității Politehnice Timișoara funcționează prin comenzi vocale și poate fi folosit pentru sarcini repetitive sau periculoase.

Ismael Ghadeer, masterand, Facultatea de Mecanică Timișoara: „Am ajuns la un punct în care doar vorbim cu robotul, iar robotul face mișcarea exact cum noi dorim. Zicem doar «detect» sau «camera» și merge imediat la obiect."

Astfel de roboți pot fi integrați în diferite sectoare: de la fabrici și ateliere până la laboratoare și centre educaționale. Ei ușurează activitatea oamenilor și cresc siguranța la locul de muncă.

Robert Kristof, prodecan, Facultatea de Mecanică Timișoara: „Orice om non-tehnic, care are zero cunoștințe de programare, poate face un program cu acest robot, doar spunându-i ce să facă."

Câinele-robot testat la Sarmizegetusa

La Facultatea de Robotică a Universității Tehnice din Cluj, studenții lucrează, alături de profesori, la o altă tehnologie.

Un câine-robot a fost testat deja în teren. Alături de specialiști, a inspectat situl arheologic Sarmizegetusa. Datorită sistemului 3D integrat, a colectat date și a generat o hartă digitală detaliată, care va permite cercetătorilor să monitorizeze situl în timp. Acum, se ia în calcul și posibilitatea folosirii robotului pentru a ajuta persoanele cu dizabilități să se deplaseze în siguranță.

Pe lângă câinele-robot, echipa a lucrat și la un prototip care poate fi utilizat în HORECA.

Stelian Brad, decanul Facultății de Robotică UTCN: „Gândiți-vă care este criza ospătarilor în HORECA. Nu vine neapărat în ideea în care vrem să înlocuim niște oameni, ci venim în condițiile în care nu există forță de muncă."

Universitatea a început deja negocierile cu o companie specializată în aparate de cafea, pentru integrarea tehnologiei.