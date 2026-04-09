Executivul a aprobat joi majorarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu 281,626 milioane de lei pentru 2026, din Fondul de rezervă bugetară, în vederea creșterii capitalului social al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" S.A. Constanța, potrivit unui comunicat oficial.

Resursele vor finanța dobândirea unei participații de 100% în ICS Danube Logistics SRL. Statul român își propune să achiziționeze, prin intermediul CNAPM Constanța, acțiunile deținute de BERD în Portul Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova. Operațiunile guvernamentale și corporative necesare au fost deja aprobate.

„Portul Constanţa va prelua Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti, în urma finalizării procesului iniţiat de BERD pentru identificarea unui investitor strategic. Este o decizie cu relevanţă majoră pentru România şi pentru întreaga regiune a Mării Negre. Giurgiuleşti este singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova şi un nod esenţial la intersecţia Dunării cu spaţiul Mării Negre”, anunţa ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban.

Potrivit acestuia, integrarea sa într-o viziune comună cu Portul Constanţa „consolidează coridorul logistic Dunăre–Marea Neagră şi creează o platformă regională mai puternică pentru comerţ, tranzit şi investiţii”.