Influencerița ar fi publicat pe rețelele sociale un videoclip viral în care își exprima nemulțumirea față de vacanța petrecută în Maroc, scrie Express.

Yass Naubelle a fost reținută de poliție pe Aeroportul Marrakech Menara pe 13 iunie, chiar înainte de îmbarcarea unui zbor către Franța, potrivit Express.

Conform preseir locale, influencerița, în vârstă de 30 de ani, a fost oprită de poliția de frontieră cu puțin timp înainte de a urca în avion. Aceasta publicase anterior un videoclip în care critica modul de circulație din Maroc, dar și acțiunile poliției.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru conținut considerat defăimător

Autoritățile marocane ar fi activat un mandat la nivel național și au reținut-o pe Yass Naubelle, considerând că materialul publicat are caracter „defăimător la adresa cetățenilor marocani” și că aduce insulte forțelor de securitate.

Tânăra este investigată pentru publicarea de conținut online considerat ofensator la adresa cetățenilor și pentru afectarea imaginii unei instituții publice.

Influencerița se afla în Marrakech, una dintre cele mai vizitate destinații turistice din Maroc, atunci când ar fi filmat și distribuit materialul, ulterior șters.

În videoclip, potrivit informațiilor, ea a descris traficul local ca fiind periculos și a criticat comportamentul șoferilor.

„Nu am văzut niciodată oameni conducând în felul acesta. Este extrem de periculos – mașini, mopede fără cască, cu copii la bord, care schimbă brusc direcția”, ar fi declarat aceasta.

Comparând cu Algeria vecină, ar fi adăugat: „Este mai puțin rău decât aici”.

Totodată, Yass Naubelle ar fi afirmat că unii polițiști rutieri ar opri femei fără motiv pentru a obține bani, declarații care ar fi declanșat reacții puternice din partea autorităților.

Videoclipul a devenit rapid viral

Videoclipul s-a răspândit rapid în mediul online, generând numeroase comentarii și a dus la o alertă națională care a facilitat reținerea ei pe aeroport.

Autoritățile au precizat că aceasta se află în custodie pentru clarificarea circumstanțelor în care a fost publicat conținutul.

Yass Naubelle, care are peste 20.000 de urmăritori pe TikTok, rămâne în arest în Maroc, fără acuzații oficiale confirmate până în acest moment și fără detalii privind o eventuală prezentare în fața instanței.

Cazul a atras atenția pe rețelele sociale și a readus în discuție riscurile legale asociate publicării de conținut critic în timpul călătoriilor în străinătate.

Marrakech rămâne o destinație populară pentru turiștii europeni, însă călătorii sunt, în general, sfătuiți să fie atenți la legislația locală, inclusiv la regulile privind conținutul online și declarațiile publice.