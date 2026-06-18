Moscova, sub asediu. Ucraina a lovit puternic capitala Rusiei. Dronele Kievului au făcut prăpăd | VIDEO

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Atac moscova
X.com/BohuslavskaKate

Ucraina a lovit o rafinărie importantă de petrol din Moscova joi dimineaţă, pentru a doua oară în această săptămână, pe măsură ce Kievul vizează din ce în ce mai mult infrastructura energetică rusă prin atacuri cu rază lungă de acțiune, anunță CNN.

autor
Alexandru Toader

Mai multe drone au lovit rafinăria de petrol din Moscova, situată în districtul Kapotnia din sud-estul oraşului, a declarat Serghei Sobianin, primarul capitalei ruse, potrivit Reuters. Peste 60 de drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte, a spus el. „Forţele de apărare aeriană continuă să respingă un atac masiv”, a adăugat edilul.

O înregistrare video geolocalizată de CNN a arătat momentul unei explozii la rafinărie. În înregistrare, se poate observa un fum negru şi dens care se ridică dintr-o secţiune a instalaţiei, înainte ca o explozie puternică să zguduie o altă parte a complexului, aruncând în aer acoperişul unui rezervor mare de combustibil.

Atacul de joi de la Moscova vine după ce un atac cu drone „a avariat o instalaţie din incinta” aceleiaşi rafinării marţi, a declarat Sobianin la momentul respectiv. Atacul a oprit operaţiunile la rafinărie.

O clădire de apartamente din Ţukovski, în afara Moscovei, a fost, de asemenea, lovită de o dronă, potrivit agenţiei de presă de stat ruse TASS (principal canal de propagandă al Kremlinului), care îl citează pe guvernatorul regiunii Moscovei, Andrei Vorobiov. Atacul a avariat clădirea şi câteva balcoane, dar nu au existat victime, a spus acesta.

Resturi de drone au căzut şi în mai multe alte locuri din afara capitalei, avariind un centru de fitness, o instalaţie industrială, un centru comercial (unde a izbucnit un incendiu) şi o locuinţă privată, a precizat acesta.

Mai la sud, în regiunea Rostov din Rusia, un alt atac cu drone a ucis, joi, un civil şi a rănit alţi doi, a avariat o locomotivă şi a provocat incendii la două obiective comerciale, a declarat guvernatorul regional Iuri Sliusar, potrivit TASS.

O strategie pentru pace

După atacul de marţi asupra rafinăriei din Moscova, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski declarase că armata ţării sale a folosit arme cu rază lungă de acţiune pentru a lovi instalaţii aflate la „500 de kilometri distanţă” şi a prezentat atacurile intensificate ale Kievului întreprinse adânc în teritoriul rus ca o strategie-cheie pentru a forţa Moscova să pună capăt războiului.

În ultimele luni, Ucraina a lansat atacuri ample cu drone împotriva rafinăriilor şi instalaţiilor militare ruseşti, ţintele incluzând baze navale, depozite de petrol şi terminale. Unele atacuri au avut loc în regiunea Leningrad, unde Sankt Petersburg a găzduit recent forumul său economic global.

Bugetul de stat al Rusiei se bazează pe veniturile din petrol pentru cel puţin o treime din veniturile sale, potrivit analiştilor. De la începutul războiului din Ucraina, cercul cumpărătorilor de petrol rusesc s-a redus, datorită sancţiunilor mai stricte impuse de Uniunea Europeană şi de Washington – deşi războiul din Iran s-a dovedit a fi o mană cerească, Moscova beneficiind de creşterea preţurilor globale la combustibil şi de relaxarea sancţiunilor.

Totuşi, atacurile aproape zilnice ale Ucrainei asupra infrastructurii petroliere şi-au lăsat amprenta. Crimeea, pe care Rusia a anexat-o ilegal în 2014, s-a confruntat cu penurie de petrol şi raţionalizarea benzinei la începutul acestei luni, după ce atacurile ucrainene au restricţionat aprovizionarea rutieră în întreaga regiune.

Atacul de joi are loc, de asemenea, în contextul în care liderii mondiali s-au reunit la summitul G7 din Franţa, unde Zelenski a discutat marţi cu Trump. După prima serie de întâlniri, Zelenski a declarat că „toată lumea” a fost de acord să ajute Ucraina să-şi asigure mai multe capacităţi de apărare aeriană, iar Trump a primit sugestiile sale cu bunăvoinţă.

Marţi dimineaţă, Trump a încurajat Rusia să accepte un acord care să pună capăt războiului, aflat acum în al cincilea an. „Rusia a pierdut un număr imens de oameni, la fel şi Ucraina”, a spus el.

Iar în declaraţiile sale de la încheierea summitului, preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat că Trump şi alţi lideri prezenţi au recunoscut că Rusia nu caută pacea, descriind o „schimbare profundă de abordare” din partea SUA în ceea ce priveşte războiul.

Rusia, al treilea producător mondial de petrol şi un important exportator de petrol şi combustibili, urmează să importe combustibil pe cale maritimă în această lună, în încercarea de a gestiona o penurie de benzină apărută în urma atacurilor masive cu drone ucrainene asupra rafinăriilor sale, potrivit unor surse din industrie citate de Reuters.

Sursa: News.ro

Etichete: moscova, Rusia, Ucraina,

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