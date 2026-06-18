Acest lucru se întâmplă după ce cererea sa de autorizare depusă în Grecia ar urma să fie respinsă, potrivit unor surse citate de Reuters.

Conform noilor reguli europene privind pieţele criptoactive (MiCA), toate companiile din sector trebuie să obţină până la sfârşitul lunii iunie o licenţă care să le permită să opereze în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Binance a ales Grecia ca jurisdicţie pentru obţinerea acestei autorizaţii, însă autoritatea elenă de supraveghere a pieţei de capital ar urma să respingă solicitarea, potrivit surselor familiarizate cu dosarul.

Dacă acest lucru se confirmă, Binance nu va beneficia de aşa-numitul ”paşaport european”, mecanism care permite unei companii autorizate într-un stat membru să opereze pe întreg teritoriul Uniunii. În consecinţă, platforma nu ar mai putea furniza servicii clienţilor europeni după 1 iulie.

Într-un mesaj publicat după apariţia informaţiilor, Binance a transmis că intenţionează ”să susţină un proces ordonat şi să reducă la minimum perturbările pentru utilizatori”, fără a oferi detalii suplimentare.

Compania susţine că a colaborat cu autorităţile de reglementare timp de 18 luni şi consideră că îndeplineşte toate condiţiile necesare pentru autorizarea conform normelor MiCA. Reprezentanţii Binance afirmă că autoritatea elenă şi-a încheiat analiza şi că dosarul este considerat conform cerinţelor legale.

Comisia Elenă pentru Piaţa de Capital a refuzat să comenteze cazul, invocând regulile de confidenţialitate.

Situaţia reprezintă un test important pentru noul cadru de reglementare european, care urmăreşte să aducă industria criptomonedelor sub o supraveghere mai strictă. Autorităţile europene au avertizat în repetate rânduri că sectorul cripto poate genera riscuri pentru investitori şi pentru stabilitatea pieţelor financiare dacă nu este reglementat corespunzător.

Binance are aproximativ 300 de milioane de utilizatori la nivel mondial. Compania a anunţat că va oferi informaţii suplimentare înainte de 30 iunie, avertizând totodată că întârzierile în procesul de autorizare ar putea împinge o parte din activităţile din domeniul cripto în afara Uniunii Europene.

BNR avertizează că monedele virtuale reprezintă active speculative foarte volatile şi extrem de riscante, cu un potenţial ridicat de a genera pierderi financiare la nivelul investitorilor.