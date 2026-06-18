Maximele pleacă de la 22...23 de grade pe litoral și ajung la 31 de grade în sud-vestul Olteniei.

În Dobrogea și Bărăgan domină atmosfera însorită, însă, după-amiază, în unele zone apar averse cu tunete și fulgere. Termometrele vor indica în jur de 28 de grade.

Vremea în Moldova

În Moldova sudică și în nordul Munteniei urmează o zi destul de frumoasă. După orele prânzului, în special în zona montană, se adună norii și vin câteva ploi trecătoare. E posibil să cadă și grindină, iar maximele ajung la valori agreabile, de 29 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem vreme bună aproape peste tot. Doar pe la munte, în a doua parte a zilei, se înnorează din când în când și o să vină o aversă - două, pe suprafețe restrânse. Temperaturile nu trec de 25 de grade.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme frumoasă. În zonele mai înalte și prin Transilvania e posibil să se adune câțiva nori de ploaie, dar, în ansamblu, avem atmosferă însorită și maxime de până la 26 de grade.

În ținuturile vestice soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei. Doar în regiunile montane și în sudul Banatului se înnorează și s-ar putea să plouă puțin. Amiaza, însă, aduce temperaturi de 28 de grade.

În Transilvania avem o dimineață rece în depresiuni. Soarele încălzește atmosfera, iar după prânz se ating între 25 și 28 de grade. Tot atunci se înnorează în unele zone și nu este exclus să vină o ploaie rapidă, pe suprafețe restrânse.

Vremea în Oltenia

În Oltenia norii se înmulțesc în a doua parte a zilei, când, pe spații mici, apar averse însoțite de descărcări electrice. Sunt și condiții de grindină, iar vântul se întețește în timpul ploilor. Temperaturile ajung la 31 de grade în sud-vestul provinciei.

Cam la fel va fi și în sudul țării: atmosferă însorită până după orele amiezii, când se adună norii de ploaie în unele zone. Vor fi și tunete, și fulgere, poate și căderi de grindină. Maximele ajung la 29 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București avem o zi frumoasă, cu soare, câțiva nori și vânt activ. Temperatura scade puțin și vor fi în jur de 28 de grade.

Vineri se mai încălzește și vor fi în jur de 30 de grade la amiază. Soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei, iar vântul adie plăcut.

Sâmbătă se face mai cald și se ating 32 de grade. Avem atmosferă însorită până spre seară, când se înnorează și vin câteva averse slabe.

Duminică vremea se menține călduroasă și vor fi tot 32 de grade la orele prânzului. După-amiază se adună câțiva nori, însă nu prea sunt semne de ploaie.

Vremea la munte

La munte găsim vreme bună în prima parte a zilei. După prânz, pe spații mici vor fi averse cu tunete și fulgere. Se pot strânge 15 litri de apă pe metru pătrat, iar vântul are intensificări în zonele înalte.

Vineri avem aproape aceeași situație: soare și timp frumos până la orele amiezii. Mai târziu se înnorează și, pe zone restrânse, mai apar câteva averse slabe, însoțite de descărcări electrice.

Sâmbătă temperaturile încep să crească. În a doua parte a zilei, în Orientali și în Meridionali vin mai multe reprize de ploi torențiale, care vor aduce peste 30 de litri de apă pe metru pătrat. În rest găsim vreme mai bună.

Duminică se face mai cald. După orele prânzului, în masivele sudice și în cele estice o să mai vină câteva serii de averse cu tunete și fulgere.

Vremea la mare

Pe litoral, astăzi atmosfera devine instabilă. Din când în când se înnorează și o să plouă trecător. Maximele din stațiuni ajung la 25 de grade, dar apa mării rămâne rece și are în jur de 18 grade.

Vineri o să fie soare în cea mai mare parte a zilei. Se mai încălzește, iar temperaturile urcă până la 27 de grade.

Sâmbătă se face mai cald și se ating 28 de grade. Domină atmosfera însorită, iar condițiile de ploaie sunt foarte reduse. Apa mării mai câștigă un grad și ajunge la 19 grade.

Duminică avem încă o zi frumoasă, cu soare, câțiva nori și vânt activ. Maximele ajung din nou la 28 de grade, iar în apă vor fi în jur de 20 de grade.