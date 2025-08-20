O gașcă de ratoni, musafirii nepoftiți ai unei familii din Florida. Noaptea, fac baie în piscină și se relaxează pe șezlong

20-08-2025 | 20:32
O familie din Florida reclamă că este, noapte de noapte, sub asediul unei găști de ratoni. Cei 8 „bandiți”, curioși și plini de energie, năvălesc pe proprietatea soților Klerner, unde își fac toate poftele.

Se bălăcesc în piscină, le sperie pe pisicile casei, cărora le și înfulecă mâncarea, fac deranj în sufragerie și se relaxează pe șezlongurile din grădină.

Se pare că, inițial, au venit doar doi sau trei ratoni, care au dat vestea printre confrați că au găsit o destinație bună pentru petreceri.

Așa că grupul s-a tot mărit. Exasperate, gazdele au cerut ajutorul serviciului pentru animale sălbatice al primăriei. Sfatul primit a fost să securizeze intrarea în casă. Pentru curte, recunosc că nu au soluții.

