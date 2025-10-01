O fetiță de 2 ani a fost aleasă zeiță vie, în Nepal. Ce semnifică tradiția. GALERIE FOTO

Stiri externe
01-10-2025 | 08:10
O fetiță de doi ani, aleasă drept noua zeiță vie a Nepalului, a fost purtată marți de membrii familiei dintr-o alee din Kathmandu până la un palat-templu, în timpul celui mai lung și mai important festival hindus al țării.

Aura Trif

Aryatara Shakya, în vârstă de 2 ani și 8 luni, a fost aleasă ca noua Kumari sau „zeiță virgină”, înlocuind actuala care, conform tradiției, devine o simplă muritoare odată ce ajunge la pubertate, scrie CNN.

Cum sunt alese „zeițele”

Kumari sunt alese din clanurile Shakya ale comunității Newar, indigene în valea Kathmandu, și sunt venerate atât de hinduiști, cât și de budiști în această țară preponderent hindusă.

Fetele sunt selectate când au între 2 și 4 ani și trebuie să aibă pielea, părul, ochii și dinții fără imperfecțiuni. Nu trebuie să se teamă de întuneric. În timpul festivalului Indra Jatra, care a avut loc luna aceasta, fosta Kumari a fost plimbată într-un car tras de devotați. Kumari poartă întotdeauna roșu, își prinde părul în cocuri și are pictat pe frunte un „al treilea ochi”.

Festivalul Indra Jatra, care durează o săptămână, a fost primul dintr-o serie de sărbători ce includ Dashain, principalul festival, și Tihar sau Diwali, festivalul luminilor, în octombrie.

Marți a fost a opta zi a lui Dashain, o celebrare de 15 zile a victoriei binelui asupra răului. Birourile și școlile au fost închise, iar oamenii sărbătoreau alături de familiile lor. Familia, prietenii și devotații au purtat noua Kumari pe străzile Kathmandu-ului înainte de a intra în palatul-templu care îi va fi casă pentru mai mulți ani.

Devotații s-au așezat la coadă pentru a-i atinge picioarele cu fruntea, cel mai înalt semn de respect printre hinduiștii din această țară himalayană, și i-au oferit flori și bani. Noua Kumari îi va binecuvânta pe devotați, inclusiv președintele, joi.

„Ea era doar fiica mea ieri, dar astăzi este o zeiță,” a spus tatăl ei, Ananta Shakya. El a spus că deja existau semne că va fi zeiță încă înainte de nașterea ei. „Soția mea a visat în timpul sarcinii că ea va fi o zeiță și am știut că va fi cineva foarte special”, a spus el.

Fosta Kumari Trishna Shakya, acum în vârstă de 11 ani, a părăsit palatul pe o litieră purtată de familia și susținătorii săi, printr-o ieșire din spate. Ea a devenit zeiță vie în 2017.

Condiții grele de trai pentru cele alese

Familiile clanului Shakya care îndeplinesc condițiile pentru această poziție prestigioasă concurează pentru ca fiicele lor să fie alese. Familia Kumari dobândește o poziție ridicată în societate și în cadrul propriului clan.

Dar Kumari trăiesc o viață izolată. Au puțini prieteni selectați și au voie să iasă afară doar de câteva ori pe an, cu ocazia festivalurilor.

Fostele Kumari se confruntă cu dificultăți în adaptarea la viața normală, învățând să facă treburi casnice și să meargă la școli obișnuite. Conform folclorului nepalez, bărbații care se căsătoresc cu o fostă Kumari vor muri tineri, astfel multe fete rămân necăsătorite.

În ultimii ani au avut loc multe schimbări în tradiție, iar Kumari are acum voie să primească educație de la profesori particulari în interiorul palatului-templu și chiar să aibă televizor.

Guvernul oferă acum fostelor Kumari o pensie lunară mică, de aproximativ 110 dolari, puțin peste salariul minim fixat de stat.

Sursa: CNN

Dată publicare: 01-10-2025 08:10

