Un urs a dat buzna într-un supermarket din Arizona și a stârnit panică printre cumpărători

01-10-2025 | 07:51
urs

Vizită surpriză la un supermarket din Arizona. Un urs a apărut pe nepusă masă și a început să alerge printre rafturi, stârnind panică în rândul angajaților și clienților. Un martor a surprins scena.

Moș Martin, aflat probabil în căutarea unei gustări, a fost mai degrabă speriat decât pus pe rele, au relatat cei care l-au văzut. În câteva clipe a dispărut, lăsând marfa neatinsă.

În aceeași zonă, în ultimele zile, și-au făcut apariția mai mulți urși. Autoritățile din Arizona spun că lipsa precipitațiilor a redus hrana din munți, iar sălbăticiunile coboară în orașe în căutare de hrană.

Valoarea tichetelor de creșă crește în octombrie la 710 lei. Măsura încurajează părinții să revină mai repede la serviciu

