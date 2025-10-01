Un urs a dat buzna într-un supermarket din Arizona și a stârnit panică printre cumpărători
Vizită surpriză la un supermarket din Arizona. Un urs a apărut pe nepusă masă și a început să alerge printre rafturi, stârnind panică în rândul angajaților și clienților. Un martor a surprins scena.
Moș Martin, aflat probabil în căutarea unei gustări, a fost mai degrabă speriat decât pus pe rele, au relatat cei care l-au văzut. În câteva clipe a dispărut, lăsând marfa neatinsă.
În aceeași zonă, în ultimele zile, și-au făcut apariția mai mulți urși. Autoritățile din Arizona spun că lipsa precipitațiilor a redus hrana din munți, iar sălbăticiunile coboară în orașe în căutare de hrană.