Scene de coșmar la un festival din Germania, după ce o roată panoramică a luat foc. Sunt cel puţin 23 de răniţi | VIDEO

Un investigator special a sosit la faţa locului duminică dimineaţă şi a demarat o anchetă privind cauzale accidentului, a precizat o purtătoare de cuvânt a poliţiei.

Iniţial, una din gondolele roţii a luat foc în jurul orei 21:00 (19:00 GMT), sâmbătă. Focul s-a răspândit apoi la o a doua gondolă. Ambele au fost complet distruse de flăcări, potrivit unui reporter DPA aflat la faţa locului.

#UPDATE: More than 20 people were injured after a Ferris wheel at a music festival in Germany caught fire on Saturday evening.

Images show two carriages of the ride on fire as smoke billows into the air at the Highfield Festival near the city of Leipzig.#Germany #musicfestival… pic.twitter.com/2mInsssUhM