Curtea de Apel din Toulouse a decis că sancțiunea a fost disproporționată și a obligat banca să îi plătească aproape 77.000 de euro despăgubiri și salariile restante, relatează Noticias Trabajo.

Totul a început pe 22 martie 2022, când bărbatul a fost surprins de radar circulând cu viteză peste limita legală pe un drum din regiunea Occitania. Acesta conducea însă un autoturism de serviciu destinat exclusiv deplasărilor în interes profesional, pe care nu avea voie să îl folosească în scop personal.

În urma incidentului, banca a deschis o anchetă internă și a verificat datele din sistemele de taxare rutieră, alimentările cu carburant și înregistrările din parcări. Investigația a arătat că mașina fusese folosită frecvent în scop personal în weekenduri, în zilele de sărbătoare și în concedii. În vara anului 2020, angajatul a parcurs peste 3.373 de kilometri, deși în acea perioadă lucrase doar 14 zile.

Pe baza acestor constatări, banca l-a concediat în mai 2022 pentru abatere disciplinară gravă.

Bărbatul, în vârstă de 58 de ani, lucra în cadrul instituției de peste două decenii și nu primise niciodată o sancțiune disciplinară. Apropiindu-se de vârsta pensionării, acesta a contestat în instanță decizia de concediere.

Ce a hotărât instanța

El a susținut că banca știa și tolera folosirea mașinii de serviciu în scop personal, ca o formă de compensare a cheltuielilor de deplasare. Totuși, nu a putut demonstra existența unui acord oficial în acest sens. În schimb, banca a prezentat o notificare din 2012 prin care angajaților li se reamintea în mod expres că utilizarea autoturismelor de serviciu în scop personal, în weekend sau în zilele de sărbătoare, este interzisă.

Procesul s-a concentrat asupra statutului juridic al autoturismului. Potrivit instanței, există o diferență între vehiculul de serviciu, destinat exclusiv activităților profesionale, și mașina de serviciu acordată ca beneficiu salarial, care poate fi utilizată și în interes personal.

Judecătorii au dat dreptate băncii în privința folosirii neautorizate a mașinii și a carburantului, însă au apreciat că desfacerea contractului de muncă a fost o sancțiune excesivă, având în vedere că angajatul avea 22 de ani de activitate fără abateri disciplinare și ocupa o funcție de conducere.

Prin hotărârea pronunțată în aprilie 2026, Curtea de Apel din Toulouse a anulat concedierea disciplinară și a obligat banca să îi plătească fostului angajat 76.930 de euro cu titlu de despăgubiri și drepturi salariale restante.