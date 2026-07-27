Cazul a ajuns în atenția Autorității Suedeze pentru Combaterea Discriminării, iar angajatorul este acuzat că a acționat abuziv, conform t-online.de.

Un furnizor suedez de servicii de îngrijire, care administrează mai multe cămine pentru vârstnici din zona Stockholmului, a fost reclamat la Autoritatea Suedeză pentru Combaterea Discriminării (DO).

Motivul: un angajat susține că a fost concediat chiar în prima zi de muncă, în urma unei convorbiri telefonice care a durat doar 47 de secunde.

Potrivit plângerii, publicate inițial de publicația locală Mitt i, bărbatul a ajuns cu puțin timp înainte de începerea programului pentru a se schimba în uniformă. Însă nu a reușit să găsească vestiarul și susține că, deși a cerut ajutor, a fost ignorat. Speriat și copleșit de situație, s-a retras pe casa scării pentru a se liniști.

A cerut cinci minute să se calmeze. A fost concediat imediat

Cu puțin timp înainte de începerea turei, acesta i-a trimis un mesaj șefului său, explicând ce s-a întâmplat și cerându-și scuze.

Superiorul l-a sunat și i-a spus că firma nu poate angaja o persoană care nu poate garanta că se va prezenta la serviciu. Când angajatul a cerut cinci minute pentru a se calma, i s-a comunicat că raportul de muncă încetează.

Întreaga convorbire telefonică a durat doar 47 de secunde.

Cazul este cu atât mai controversat cu cât bărbatul susține că le-a spus încă de la interviul de angajare că, în situații noi, poate deveni stresat și are nevoie de câteva minute pentru a se aduna.

Potrivit acestuia, coordonatorul i-ar fi răspuns atunci că acest lucru nu reprezintă o problemă.

„De aceea chiar nu am crezut că va fi o problemă și tocmai de aceea am fost sincer cu privire la felul în care mă simțeam în acea dimineață”, a scris angajatul în plângerea depusă la Autoritatea Suedeză pentru Combaterea Discriminării.

La momentul depunerii reclamației, bărbatul a declarat că nu primise încă o notificare scrisă de concediere.

Reacția companiei

Contactați prin e-mail de publicația Mitt i, reprezentanții angajatorului au transmis că nu comentează cazuri individuale privind personalul.

„Tratăm întotdeauna cu seriozitate aspectele legate de discriminare și de mediul de lucru. Toate cazurile sunt gestionate în conformitate cu legislația în vigoare și cu regulamentele interne”, au precizat reprezentanții companiei.