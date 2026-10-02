Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, s-a majorat la 6,16% pe an, de la 6,12% pe an, iar ROBOR la 12 luni a crescut la 6,22%, de la 6,18%, în şedinţa anterioară, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), citate de Agerpres.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,57% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2026.