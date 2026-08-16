Nicușor Dan și-a vizitat rudele din Făgăraș, alături de partenera de viață și copiii lor. ”Un moment emoționant” | VIDEO

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Monitorul de Făgăraș

Președintele Nicușor Dan și-a vizitat sâmbătă rudele din Făgăraș, după ce a participat la slujba de Adormirea Maicii Domnului de la Mănăstirea Dejani. 

autor
Cristian Anton

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a vizitat rudele după ce a participat la slujba de la Mănăstirea Dejani, de lângă Făgăraş, de Adormirea Maicii Domnului, informează Monitorul de Făgăraş, care prezintă şi imagini cu şeful statului, în ţinută lejeră, însoţit de familie, potrivit News.ro.

Sâmbătă după-amiază, Nicuşor Dan şi-a vizitat mătuşa, sora mamei sale, care are numele Maria şi care locuieşte în Făgăraş.

Copiii din cartier au fost curioşi să-l vadă pe preşedinte şi să se fotografieze alături de el. Nicuşor Dan era în ţinută lejeră de vară. În cursul dimineţii s-a aflat la Mănăstirea Dejani, sâmbătă seară şi-a vizitat rudele din Ileni.

Şi anul trecut, în preajma acestei sărbători, Nicuşor Dan a preferat zona Făgăraşului şi nu Constanţa cu Ziua Marinei. Atunci a participat la slujba de hram de la Mănăstirea Brâncoveanu.

”Am avut onoarea să îl avem în mijlocul nostru pe președintele României”

Preşedintele Nicuşor Dan s-a aflat, sâmbătă, alături de partenera sa Mirabela Grădinaru şi de copiii lor, de Adormirea Maicii Domnului, la slujba de la Mănăstirea Dejani, din zona Munţilor Făgăraş. Potrivit unor imagini de amator realizate în incinta lăcaşului de cult, şeful statului şi partenera sa erau cu capetele plecate, iar la finalul slujbei au primit anafură de la preot. Preşedintele, care a absentat pentru al doilea an consecutiv de la ceremoniile organizate la Constanţa de Ziua Marinei, s-a fotografiat cu unii dintre cei prezenţi, la finalul slujbei.

"A fost un moment emoţionant. Am avut onoarea să îl avem în mijlocul nostru pe preşedintele României de praznicul Adormirii Maicii Domnului. Nu s-a aşteptat nimeni ca dânsul să vină azi aici", a povestit o localnică.

Preşedintele României a ales, la fel ca anul trecut, să meargă la slujba de Adormirea Maicii Domnului, lipsind pentru al doilea an consecutiv de la manifestările organizate la Constanţa de Ziua Marinei, unde însă a trimis un mesaj prin consilierul prezidenţial Marius Lazurca.

Mănăstirea Dejani este situată în zona Munţilor Făgăraş, la aproximativ 21 de kilometri de municipiul Făgăraş, judeţul Braşov, oraşul natal al preşedintelui Nicuşor Dan.

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Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, vizita, rude, fagaras,

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