O femeie din SUA a vandalizat mașina fostului iubit din răzbunare, iar poza sa de arest a devenit virală

Stiri externe
20-08-2025 | 10:55
femeie sua
Fox 35 Orlando

O femeie din Kentucky, SUA, a devenit virală pe rețelele sociale după ce poza sa de arest, în care zâmbește relaxată, a fost făcută publică.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Stephanie Carlquist, în vârstă de 31 de ani, este acuzată că a provocat daune de peste 12.000 de dolari la mașina fostului iubit – în semn de răzbunare.

Potrivit unei plângeri penale consultate de Fox News Digital, femeia ar fi turnat sare în motor, sclipici în gurile de ventilație, ar fi tăiat o anvelopă, crăpat parbrizul și oglinda retrovizoare, iar în final ar fi spart ecranul sistemului audio.

Carlquist, acuzată de distrugere în formă agravată, o infracțiune de tip felonie, a fost eliberată pe cauțiune, după ce a plătit 12.000 de dolari, urmând să apară în fața instanței la o dată viitoare.

Vehiculul – deținut împreună cu mama fostului partener – a fost considerat „complet distrus și imposibil de reparat” de către o reprezentanță Goodyear.

Citește și
Ceas vandalizat
Tineri amendați la Târgu Mureș după ce au vandalizat ceasul floral al orașului. Localnicii, revoltați: „E strigător la cer”

Într-un e-mail trimis mamei fostului iubit, Carlquist ar fi recunoscut parțial faptele: „Tot ce am făcut a fost să pun sclipici în aerisiri și să stric parbrizul. Oricum era în urmă cu uleiul, motorul și restul. Ah, și anvelopa...”

Ea s-ar fi oferit să plătească reparațiile și chiar să-i dea fostului partener propria mașină, potrivit documentelor judiciare.

Carlquist, care este însărcinată, le-a spus anchetatorilor că a recurs la gesturile respective pentru că era „extrem de stresată”.

Tatăl femeii ar fi încercat să intervină pentru a evita ca fiica sa să fie acuzată penal. Într-un mesaj adresat fostului iubit al acesteia, el ar fi scris: „Sunt sigur că putem găsi o soluție mai bună decât ca Stephanie să aibă o acuzație penală – ca să nu mai sufere nimeni.”

Sursa: Fox 35 Orlando

Etichete: SUA, masina, femeie, vandalism,

Dată publicare: 20-08-2025 10:55

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Continuă protestele violente în Serbia. Manifestanții au vandalizat sediul partidului lui Vucic, din Novi Sad | VIDEO
Stiri externe
Continuă protestele violente în Serbia. Manifestanții au vandalizat sediul partidului lui Vucic, din Novi Sad | VIDEO

Criza politică şi manifestaţiile care zguduie Serbia de luni de zile au degenerat în această săptămână în ciocniri între manifestanţi şi susţinători ai partidului de guvernământ al preşedintelui Aleksandar Vucic (SNS).

Tineri amendați la Târgu Mureș după ce au vandalizat ceasul floral al orașului. Localnicii, revoltați: „E strigător la cer”
Stiri actuale
Tineri amendați la Târgu Mureș după ce au vandalizat ceasul floral al orașului. Localnicii, revoltați: „E strigător la cer”

Mai multe persoane au fost amendate pentru vandalism, la Târgu Mureș, după ce s-au jucat cu limbile ceasului floral amplasat în centru, un simbol al orașului.  

Două femei au fost agresate pe o stradă din București de doi indivizi. Bărbații au vandalizat apoi mai multe autoturisme
Stiri actuale
Două femei au fost agresate pe o stradă din București de doi indivizi. Bărbații au vandalizat apoi mai multe autoturisme

Tensiuni în Sectorul 5 din Capitală, unde două femei au fost agresate fizic, iar ulterior, agresorii au provocat distrugeri și au tulburat liniștea publică.

Cazinoul din Constanța, vandalizat la două săptămâni după inaugurare. Turiștii au desprins foiţele de aur de pe pereţi | FOTO
Stiri actuale
Cazinoul din Constanța, vandalizat la două săptămâni după inaugurare. Turiștii au desprins foiţele de aur de pe pereţi | FOTO

Primăria Constanţa a anunţat, miercuri, că, după două săptămâni de la inaugurare, Cazinoul a fost vandalizat. Unii vizitatori au desprins foiţele de aur de pe pereţi, iar alţii au lovit cu picioarele pereţii proaspăt restauraţi.

Doi minori din Arad au vandalizat un cimitir evreiesc. Unul dintre ei este fondatorul unei organizații cu caracter nazist
Stiri actuale
Doi minori din Arad au vandalizat un cimitir evreiesc. Unul dintre ei este fondatorul unei organizații cu caracter nazist

Doi minori, fondator, respectiv membru al unei organizaţii cu caracter nazist, sunt cercetaţi după ce au distrus monumente dintr-un cimitir evreiesc din Arad.

Recomandări
Ministrul Finanțelor: Fenomenul de patron bogat cu firmă săracă se leagă și de aceste companii subcapitalizate sau inactive
Stiri Economice
Ministrul Finanțelor: Fenomenul de patron bogat cu firmă săracă se leagă și de aceste companii subcapitalizate sau inactive

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat într-un interviu acordat Știrilor ProTV motivele pentru care propune majorarea capitalului social minim la 8.000 de lei și restricționarea împrumuturilor către acționarii firmelor.

Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
Stiri Economice
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

Ultima rundă de negocieri și dezbateri pe tema proiectului pentru Pilonul II de pensii a avut loc. Oficialii iau în calcul majorarea procentului, care poate fi retras imediat, după pensionare, de la 25%, cât a fost propus inițial, la 30%.

Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro
Stiri actuale
Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro

Procurorii anticorupție au descins miercuri dimineață în locuința primarului orașului Mangalia, dar și în biroul său. Edilul este vizat de suspiciuni grave de corupție.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 20 August 2025

03:19:50

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12