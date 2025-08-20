O femeie din SUA a vandalizat mașina fostului iubit din răzbunare, iar poza sa de arest a devenit virală

O femeie din Kentucky, SUA, a devenit virală pe rețelele sociale după ce poza sa de arest, în care zâmbește relaxată, a fost făcută publică.

Stephanie Carlquist, în vârstă de 31 de ani, este acuzată că a provocat daune de peste 12.000 de dolari la mașina fostului iubit – în semn de răzbunare.

Potrivit unei plângeri penale consultate de Fox News Digital, femeia ar fi turnat sare în motor, sclipici în gurile de ventilație, ar fi tăiat o anvelopă, crăpat parbrizul și oglinda retrovizoare, iar în final ar fi spart ecranul sistemului audio.

Carlquist, acuzată de distrugere în formă agravată, o infracțiune de tip felonie, a fost eliberată pe cauțiune, după ce a plătit 12.000 de dolari, urmând să apară în fața instanței la o dată viitoare.

Vehiculul – deținut împreună cu mama fostului partener – a fost considerat „complet distrus și imposibil de reparat” de către o reprezentanță Goodyear.

Într-un e-mail trimis mamei fostului iubit, Carlquist ar fi recunoscut parțial faptele: „Tot ce am făcut a fost să pun sclipici în aerisiri și să stric parbrizul. Oricum era în urmă cu uleiul, motorul și restul. Ah, și anvelopa...”

Ea s-ar fi oferit să plătească reparațiile și chiar să-i dea fostului partener propria mașină, potrivit documentelor judiciare.

Carlquist, care este însărcinată, le-a spus anchetatorilor că a recurs la gesturile respective pentru că era „extrem de stresată”.

Tatăl femeii ar fi încercat să intervină pentru a evita ca fiica sa să fie acuzată penal. Într-un mesaj adresat fostului iubit al acesteia, el ar fi scris: „Sunt sigur că putem găsi o soluție mai bună decât ca Stephanie să aibă o acuzație penală – ca să nu mai sufere nimeni.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













