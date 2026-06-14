Potrivit declarației oficiale a poliției, infractorii nu doar că i-au golit complet contul victimei, dar au și contractat împrumuturi uriașe pe numele ei.

Departamentul de poliție din orașul Siedlce a fost contactat de o femeie care a fost păcălită de persoane ce s-au dat drept angajați ai băncii. Întreaga poveste a început pe un site unde victima a postat un anunț pentru închirierea unui apartament. Printr-o aplicație de mesagerie, a fost contactată de un presupus chiriaș. După ce au stabilit suma garanției, femeia a primit un e-mail cu un link suspect, care ar fi fost folosit pentru „colectarea plății”, scrie Blic.

Cum a păcălit-o

După ce a accesat linkul, s-a deschis un formular care îi cerea să introducă date personale, inclusiv numărul PESEL (Număr de Identificare al Cetățeanului Polonez). Deși acest lucru i-a ridicat imediat suspiciuni și a încetat completarea formularului, escrocii au insistat. La doar câteva momente după aceea, a primit un apel telefonic de la un bărbat care pretindea că este angajat al băncii și care susținea că au fost detectate tranzacții neautorizate în contul ei.

Cum femeia contactase într-adevăr banca mai devreme în acea zi, a presupus că acest apel era o continuare a acelei probleme și nu a bănuit nicio fraudă. Consultantul fals a convins-o apoi să instaleze o aplicație de acces la distanță pentru ecran, susținând că aceasta este singura metodă și o măsură de urgență pentru a-și securiza banii.

A pierdut o avere în câteva minute

Escrocul a menținut permanent legătura telefonică cu victima, informând-o în mod fals despre presupuse tranzacții blocate. Telefonul femeii primea constant mesaje SMS care păreau să confirme acțiunile de securitate ale băncii, ceea ce i-a creat un fals sentiment de siguranță. Pe parcurs, infractorii au întrebat-o și despre conturi de la alte instituții financiare, promițând că vor aplica „măsuri defensive” și asupra acestora.

În realitate, infractorii cibernetici au obținut acces complet la finanțele femeii. I-au retras toate economiile, au contractat și două împrumuturi pe numele ei, în valoare de aproape 120.000 de zloți. Prejudiciul total se ridică la 195.000 de zloți (aproximativ 45.000 de euro).