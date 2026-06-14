Cele mai multe radieri au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 5.325 (număr în creştere cu 8,61% faţă de primele patru luni din 2025), şi în judeţele Cluj (1.433, -0,07%), Timiş (1.390, +21,93%), Constanţa (1.249, +27,21%), Bihor (1.214, +2,19%), Ilfov (1.211, +15,11%) şi Iaşi (1.210, +6,61%).

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Giurgiu (193, în scădere cu 26,05% faţă de primele patru luni din 2025), Ialomiţa (187, +26,35%), Teleorman (219, -3,52%), Mehedinţi (226, +1,8%) şi Călăraşi (238, +46,01%).

Creşteri semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Călăraşi (+46,01%), Galaţi (+39,65%) şi Caraş-Severin (+28,07%), în timp ce scăderile cele mai mari au fost raportate în Giurgiu (-26,05%), Bistriţa Năsăud (- 24,5%) şi Olt (-22,16%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 6.079 (-9,99%, raportat la ianuarie-aprilie 2025), Construcţii - 2.340 (-5,19%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice -2.204 (-5,61%) şi agricultură, silvicultură şi pescuit - 2.077 (-37,17%).

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În aprilie 2026 au fost consemnate 9.827 radieri de firme, cele mai multe în Bucureşti (1.543), Constanţa (538), Cluj (522), Braşov (433) şi Timiş (415).