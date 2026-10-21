O reformă a Codului Rutier din Italia prevede introducerea unei viteze minime de 100 km/h pe banda din stânga, pe anumite autostrăzi și drumuri expres. Cei care nu respectă regula riscă o amendă de 40 de euro, scrie Il Giornale.

Măsura urmărește să combată utilizarea necorespunzătoare a benzilor de depășire, în special de către șoferii care circulă cu viteze excesiv de mici.

Acest comportament poate provoca încetiniri bruște, frânări de urgență și așa-numitul „efect de acordeon”, care apare frecvent pe drumurile aglomerate.

Potrivit decretului legislativ aprobat la 13 octombrie, limita minimă de 100 km/h se va aplica pe autostrăzile și drumurile expres cu cel puțin trei benzi pe fiecare sens de circulație. Regula va viza exclusiv banda situată lângă separatorul central.

Când nu se aplică limita de 100 km/h

Respectarea vitezei minime nu va fi obligatorie în orice condiții. Noile prevederi stabilesc excepții în funcție de situația din trafic și de condițiile de drum.

Astfel, șoferii nu vor fi sancționați dacă sunt nevoiți să reducă viteza din cauza ceții, a ploilor torențiale, a lucrărilor rutiere, a accidentelor sau a ambuteiajelor.

De asemenea, indicatoarele rutiere temporare sau permanente care stabilesc alte limite de viteză vor avea prioritate.

Introducerea unei limite minime de viteză nu reprezintă o noutate absolută în legislația italiană. Normele adoptate încă de la sfârșitul anilor 1950 permiteau administratorilor drumurilor să stabilească viteze minime pentru anumite sectoare.

În plus, articolul 141, alineatul 6, din Codul Rutier în vigoare prevede că „șoferul nu trebuie să circule cu o viteză atât de redusă încât să împiedice sau să pună în pericol desfășurarea normală a traficului”.

Principala schimbare adusă de articolul 50 este introducerea unui prag numeric clar. Până acum, evaluarea situațiilor în care viteza prea mică împiedica sau punea în pericol circulația depindea de interpretarea autorităților de aplicare a legii.

Reforma prevede o sancțiune de 40 de euro pentru șoferii care circulă cu o viteză prea mică pe banda din stânga, atunci când se aplică limita minimă stabilită prin noile reguli.

Prin introducerea acestui prag, autoritățile urmăresc să reglementeze mai clar circulația pe banda de depășire și să reducă situațiile care pot provoca perturbări ale traficului.