Deși a plătit ulterior restanțele, instanța a decis că proprietarul are dreptul să rezilieze contractul, într-un caz pe care publicația Süddeutsche Zeitung îl numește „poate cea mai tristă poveste de pe piața imobiliară din München”, relatează Spiegel.

La 1 aprilie 1976, femeia a închiriat un apartament cu trei camere în München. Timp de aproape 50 de ani și-a achitat chiria fără întârzieri, iar în ultimii ani plătea 990,50 euro pe lună, o sumă considerată foarte avantajoasă pentru cartierul Bogenhausen.

Totul s-a schimbat în 2023, când proprietarul a modificat contul bancar în care trebuia virată chiria. Femeia a plătit din greșeală aceeași chirie de două ori și a primit ulterior banii înapoi. Însă ordinul de plată permanent nu a mai funcționat, iar în lunile iulie și august nu s-a mai făcut nicio plată.

Chiriașa nu a observat eroarea deoarece era preocupată de starea fiului său bolnav.

A plătit restanțele, dar era prea târziu

La 4 august, avocatul proprietarului i-a transmis notificarea de reziliere imediată a contractului de închiriere.

Deși femeia a achitat ulterior cele două luni restante, proprietarul a refuzat să renunțe la evacuare. Procesul a ajuns până la Tribunalul Regional München I, care i-a dat dreptate proprietarului și a stabilit că apartamentul trebuie eliberat până la 31 mai 2027.

În timpul procesului, unul dintre judecători a avut o reacție neobișnuit de dură la adresa proprietarului.

„Un proprietar decent v-ar fi atras atenția că aveți restanțe la chirie, dar dumneavoastră nu aveți un proprietar decent. V-a lăsat să cădeți direct în capcană”, a declarat magistratul, citat de publicația Abendzeitung.

Cu toate acestea, instanța a decis că legea este de partea proprietarului, deoarece două luni consecutive de neplată a chiriei reprezintă un motiv suficient pentru rezilierea contractului. Potrivit presei germane, hotărârea este definitivă.

Instanța: Grija pentru fiul bolnav nu reprezintă o circumstanță excepțională

Judecătorii au considerat că femeia este responsabilă pentru situație deoarece nu și-a verificat contul bancar timp de mai multe săptămâni.

Instanța a apreciat că problemele personale și faptul că își îngrijea fiul grav bolnav nu reprezintă o circumstanță excepțională care să justifice anularea rezilierii contractului.

Întrebat despre acuzațiile potrivit cărora ar fi întins în mod deliberat o capcană chiriașei, proprietarul a refuzat să comenteze, invocând procedurile judiciare.

Potrivit Süddeutsche Zeitung, actualii proprietari au cumpărat clădirea în 2022, preluând și contractele de închiriere cu chirii mici. Ulterior, au încercat să evacueze mai mulți chiriași, inclusiv pe femeia aflată în centrul acestui caz, susținând că au nevoie de apartamente pentru a amenaja o locuință multigenerațională pentru familie. Cererile au fost însă respinse atunci de instanță.