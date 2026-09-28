Un stadion istoric din România va fi demolat. Unde se va ridica o arenă modernă, la cele mai noi standarde

Momentul parafării contractului de demolare s-a derulat chiar pe stadion, în semn de respect pentru istoria de 66 de ani a acestui loc în care zeci de mii de oameni s-au distrat, s-au supărat, au strigat, au plâns, au sperat şi, de foarte multe ori, s-au bucurat că au reuşit să-şi ducă echipa favorită spre victorii memorabile, se arată pe pagina de socializare a clubului din Superliga, potrivit News.ro.

"Cu toţii am trăit clipe de neuitat în aceste tribune şi cu toţii ne dorim un stadion nou, pentru că acesta, pur şi simplu, este depăşit din toate punctele de vedere. Ne-a fost o adevărată "casă a visurilor" vreme de mai bine de 60 de ani, însă, din motive cât se poate de întemeiate, ne dorim o "casă nouă", un stadion modern, care să fie "punctul zero" al evenimentelor fotbalistice, dar şi culturale pentru întregul judeţ. Vechiul stadion va rămâne mereu în memoria noastră. Şi, ca să fim siguri de asta, ne dorim să realizăm o machetă a sa, pe care să o expunem la intrarea în noul stadion.

Termenul contractual pentru demolare este de 6 luni, dar eu am toate motivele să sper că lucrarea se va finaliza mult mai repede, astfel încât, la începutul anului viitor, întreaga zonă să fie pregătită pentru începerea lucrărilor de construire a noului stadion. Bineînţeles, nu ne-am fi apucat de demolare dacă nu am fi avut un contract de lucrări semnat şi finanţat de Guvernul României. Proiectul tehnic pentru noul stadion este gata, contractul de lucrări a fost semnat încă din aprilie 2025, nu ne mai rămâne decât să trecem la treabă. Le mulţumesc tuturor celor care ne-au sprijinit să ajungem în acest stadiu: domnului ministru al Dezvoltării, Cseke Attila, doamnei director al CNI Manuela Irina Pătrăşcoiu, domnului Adrian Cefalan, domnului Gabriel Diaconu şi întregii echipe de conducere a Companiei Naţionale de Investiţii.